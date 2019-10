NASA revela que uma das luas de Marte está em rota de colisão com o planeta vermelho

Cientistas da Agência Especial Americana (NASA) calculam que Phobos, uma das duas luas de Marte, está cada vez mais próximo do planeta vermelho e um dia será destruído pela gravidade.

Descoberto em 17 de agosto de 1877 por Asaph Hall, Phobos, também quase destruído por uma cratera, está em rota de colisão direta com Marte.

Phobos está se aproximando a uma taxa relativamente rápida. Nesse ritmo, colidirá com Marte em 50 milhões de anos ou se romperá. Confira:

Scientists calculate that Phobos, one of the two moons of Mars, is spiraling ever closer to its planet, and will one day be torn apart by gravity. https://t.co/pCTRZdApNW pic.twitter.com/1mc0x8VAV5

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 8, 2019