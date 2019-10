WhatsApp desenvolve novo recurso para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta do app. E o update revela um novo recurso em desenvolvimento para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma trabalha em novas configurações de privacidade para grupos.

No entanto, a versão final ainda não foi disponibilizada. Novidade prometida pela plataforma no início do ano, o recurso ainda passa por ajustes.

Como já revelado, o usuário poderá escolher quem terá autonomia para adicioná-lo aos grupos. Quando a restrição máxima estiver ativada, ele receberá um convite em particular.

Nas novas configurações, o termo Blacklist já foi definido. A data oficial de lançamento ainda não foi divulgada. Confira postagem:

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.289: what's new?

New Group Privacy Blacklist feature, under development for both Android and iOS apps (the article contains screenshots of the feature for iOS too)https://t.co/JLxi6JGtIy

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2019