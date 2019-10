Itália produzirá torrone no formato do 'Homem Vitruviano'

A cidade de Cremona, na Itália, irá preparar em novembro um torrone no formato do famoso desenho "Homem Vitruviano", do gênio renascentista Leonardo Da Vinci.

O doce, que deverá ter cerca de dois metros de altura e 2,5 metros de diâmetro, será preparado pelo chef veneziano Mirco Della Vecchia e estará na tradicional Festa do Torrone de Cremona, nos dias 16 a 24 de novembro.

A reprodução ocorre depois que o Tribunal Administrativo Regional (TAR) do Lazio ter suspendido o empréstimo do "Homem Vitruviano" ao museu do Louvre, em Paris, que pretende exibi-lo em uma grande mostra sobre o italiano marcada para começar em 24 de outubro.

O desenho, que é bastante frágil, fica nas Galerias da Academia, em Veneza, e seria concedido ao mais famoso museu de Paris por dois meses.

"A Festa do Torrone servirá para não deixar um gosto amargo para os amigos franceses pela sentença. Para celebrar Leonardo também será feita na calçada da Piazza Pace uma reprodução pop da Mona Lisa enquanto degusta um torrone. Estamos esperando por eles em Cremona", disse o organizador do evento, Stefano Pellicciardi.

Já Della Vecchia afirmou que o "Homem Vitruviano" feito de torrone poderá ser uma maneira "doce" de receber o povo francês e mostrar o "gosto e a arte" italiana.

O torrone, também conhecido como torrão no Brasil, possui muitas variedades. Tipicamente é feito com mel, clara de ovos e amêndoas. Em muitos países, o doce também é feito de chocolate. Na Itália, os mais prestigiados são os de Cremona, na Lombardia, e os de Alba, no Piemonte.