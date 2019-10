O game Mortal Kombat 11 está disponível gratuitamente para download. Por tempo limitado, a avaliação free termina neste domingo (14).

Com novos lutadores de DLC e várias atualizações de conteúdo disponíveis, agora é o momento perfeito para entrar e experimentar a versão mais recente da franquia. E durante o período, todas as versões do Mortal Kombat 11 terão 40% de desconto.

Stay in the Kombat and purchase #MK11 and the Kombat Pack at 40% off for a limited time:

Microsoft: https://t.co/BbbfAAn9b7

Sony: https://t.co/9Smrb5IT7y

Nintendo: https://t.co/NszV7jp3xl

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) October 11, 2019