Dinheiro curto para o Dia das Crianças? Plataforma online ajuda a encontrar descontos

A economia pode não estar colaborando, porém é difícil dizer não aos rostinhos de nossos filhos. Para o Dia das Crianças deste sábado (12), a plataforma Cuponeria selecionou alguns descontos de segmentos diversos para não deixar a data passar em branco.

Incentivar a leitura pode ser uma ótima opção. A seleção de livros nas Lojas Americanas e na Livraria Cultura está com 20%OFF.

Aos pais que desejam renovar o guarda roupa de seus filhos, a Zattini está com 30%OFF em produtos infantis. Já a Nike dá até 70% OFF em produtos selecionados no site.

Para aqueles que pretendem viajar, a Cuponeria oferece descontos em passagens pela Almundo, com 5% de desconto para ingressos na Disney e também para hospedagem.

Além disso, o Beto Carrero está com ingresso grátis para crianças no mês de outubro.

Já o supermercado Carrefour está com 20%OFF e na Casas Bahias os produtos do youtuber Lucas Netto estão com 15%OFF.

É possível usar os cupons em compras físicas ou pela internet, e dá pra acessá-los pelo site ou aplicativo do serviço.

Confira mais ofertas neste link.