Vitamina de abacate e chá verde: confira a receita detox ideal para começar o dia

O abacate é a fruta da moda todo começo de ano. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais da fruta, no entanto, nós, brasileiros, não consumimos muito ela. O Metro já falou sobre as propriedades do abacate e por que deveríamos comê-lo sempre que possível.

O abacate contém uma série de aminoácidos e quantidade considerável de ômega-3, gordura boa que ajuda a melhorar a saúde do cérebro e está ligada ao aumento da saciedade.

Pesquisas consideram que essa fruta é também ótima para perder peso, pois, se adicionada às refeições, pode resultar numa perda de até 25% na vontade de comer.

Reprodução/ Pixabay

Para deixar esta preparação ainda mais poderosa, é importante adicionar Matcha a mistura. Este chá verde em pó é um ótimo ingrediente detox para manter na despensa.

Isso porque existem inúmeras receitas de vitaminas, chás e até sobremesas que ela pode ser necessária. Para começar, o sítio estrangeiro Goop disponibilizou esta vitamina que pode ser consumida no intervalo entre refeições ou no café da manha.

Confira a receita de vitamina de abacate e chá verde

Ingredientes

Uma banana cortada em pedaços congelada

Meio abacate cortado em pedaços e congelado

Um copo de leite vegetal de sua escolha (soja, arroz, amêndoa, ervilha)

Duas colheres de chá de Matcha (chá verde em pó)

Preparação: combine todos os ingredientes no liquidificador. Fique atento com os pedaços de frutas congeladas talvez você precise mexer bem para que eles se liquefaçam. Bata tudo até que se crie uma liquido grosso e homogêneo.