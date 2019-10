TIM Games Mobile + PC: serviço de assinatura da operada disponibiliza centenas de jogos

A plataforma TIM Games Mobile + PC, idealizada em parceria com a empresa Bemobi, é um novo serviço de assinatura que disponibiliza diversos jogos para o sistema Android e PC.

Por R$ 15,99 mensais, o TIM Games possibilita que o usuário baixe quantos jogos quiser em seu celular e, além disso, garante gratuitamente o download de um game por mês no computador. Os assinantes do serviço navegam com segurança, sem propagandas ou tarifas adicionais.

A funcionalidade traz jogos como Lara Croft Go, Sonic Jump, Assassin's Creed IV Black Flag e Lords of the Fallen, além da estreia do mês, Valiant Hearts: The Great War.

De acordo com a TIM, para assinar o serviço, basta enviar a palavra “GAMESPC” para o número 6120 por SMS. Saiba mais em: http://tim.appsclub.com.br/pc/new.html.

TIM Games for Kids

O TIM Games For Kids, aplicativo em parceria com a desenvolvedora Bemobi, também disponibiliza mais de 600 apps de jogos voltados para as crianças e inspirados nas principais marcas e personagens de livros, músicas e atrações da TV.

Segundo a empresa, os clientes TIM podem adquirir o serviço por R$ 10,29 mensais, basta enviar “QUEROKIDS” para 8270 por SMS.

LEIA TAMBÉM: