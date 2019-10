O meu número de telefone já está no WhatsApp; confira o quer fazer nesta situação

Todas as contas do WhatsApp são associadas a um número de telefone. Como é comum que operadoras de celular reutilizem os números de telefone, é possível que o proprietário anterior do seu número já tenha utilizado o app com este número.

Se o proprietário anterior do número não apagou a conta associada a esse número, pode ser que você e seus contatos vejam o seu número de telefone WhatsApp antes de você ativar uma conta nova. Você também poderá ver a foto de perfil de outra pessoa associada ao seu número de telefone.

Não se preocupe!

Isso só significa que a conta anterior não foi apagada e ainda contém informações antigas, explica o app no site oficial. Isso não quer dizer que o proprietário anterior do número de telefone possui acesso a sua conta do WhatsApp com este número. Suas conversas e outras informações do WhatsApp estão seguras.

"Para evitar e minimizar confusões com números reciclados, nós monitoramos a inatividade nas contas. Se uma conta não for utilizada por 45 dias e então passa a ser ativada por um novo usuário ou reativada em um aparelho diferente, nós vemos isso como um sinal de que o número foi reciclado".

"Neste momento, removemos a informação antiga da conta associada a este número, como a foto e o recado", afirma a plataforma.

