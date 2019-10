Maratona UNICEF Samsung: saiba como se inscrever

As inscrições para a segunda edição da Maratona UNICEF Samsung seguem abertas até o dia 27 de outubro. A proposta é unir programadores, designers, desenvolvedores, estudantes, professores, com o objetivo de desenvolver protótipos de aplicativos para dispositivos moveis para sala de aula de Ensino Médio (nas áreas de Língua Portuguesa e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas).

A equipe participante deverá registrar, no formulário de inscrição, uma proposta sucinta de projeto de desenvolvimento de protótipo de app, indicando habilidades descritas em, no mínimo, duas áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e pelo menos um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas ("ODS"), para serem utilizados por estudantes e professores nas salas de aulas do Ensino Médio. Informações e como fazer a inscrição na Maratona UNICEF Samsung:

– Nesta primeira fase da maratona, é preciso fazer um cadastro, formar a equipe e enviar um vídeo de um minuto sobre o projeto do aplicativo. O prazo de inscrição vai até 27 de outubro e pode ser feito no: https://maratonaunicefsamsung.org.br/.

– Cada time deverá ser formado obrigatoriamente por cinco pessoas, com os seguintes perfis: um professor de escola pública, um estudante cursando o Ensino Médio em escola pública e três estudantes (cursando Ensino Médio, técnico ou graduação) podendo ser de escolas públicas, escolas técnicas, universidades públicas ou privadas, ou de institutos federais.

Veja o regulamento completo em: https://maratonaunicefsamsung.org.br/docs/RegulamentoMaratona.pdf