Telescópio Hubble da NASA faz importante descoberta sobre Via Láctea e impressiona astrônomos

Uma importante descoberta feita pelo telescópio Hubble, da Agência Especial Americana (NASA), sobre a Via Láctea impressionou astrônomos americanos.

Segundo o estudo, supernovas e ventos estelares sopram gás para fora do disco galáctico, mas esse gás volta para a galáxia para formar novas gerações de estrelas. No entanto, os especialistas ficaram surpresos ao encontrar um excesso de gás recebido.

Reprodução

"Esperávamos encontrar os livros da Via Láctea equilibrados, com um equilíbrio de entrada e saída de gás, mas 10 anos de dados ultravioletas do Hubble mostraram que há mais coisas entrando do que saindo", disse o astrônomo Andrew Fox, principal autor do estudo a ser publicado no The Astrophysical Journal.

Uma explicação possível é que um novo gás poderia estar vindo do meio intergaláctico. Outra suspeita é que a Via Láctea também esteja invadindo os espaços de gás de suas pequenas galáxias satélites, usando sua força gravitacional consideravelmente maior para desviar os recursos.

Segundo a NASA, o novo estudo relata as melhores medidas ainda para a velocidade da entrada e saída de gás da Via Láctea.

Pesquisadores vasculharam os arquivos do Hubble, analisando 200 observações ultravioletas do halo difuso que rodeia o disco de nossa galáxia. Os dados detalhados forneceram uma visão sem precedentes do fluxo de gás na galáxia e permitiram o primeiro inventário em toda a galáxia.

Como as nuvens de gás da galáxia são invisíveis, a equipe usou uma luz especial para detectar os movimentos. O gás absorve certas frequências de luz, deixando ‘impressões digitais’ reveladoras, explicou a agência.

Atualmente, a Via Láctea é a única galáxia para a qual temos dados suficientes para fornecer uma contabilidade tão completa das entradas e saídas de gás. Estudos futuros explorarão a fonte do excedente de gás de entrada, bem como se outras galáxias grandes se comportam da mesma forma.

LEIA TAMBÉM: