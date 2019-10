Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 13 de outubro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana de sorte, principalmente com os números 06, 11 e 13. Uma nova proposta de trabalho pode chegar e será importante para seu futuro. Dias de muita paixão para quem tem um parceiro. Os solteiros encontrarão alguém do signo de Aquário que será muito compatível.

Você é convidado para uma festa no sábado. Não fique mais indeciso e planeje uma viagem. Para atrair abundância e boas energias, mentalize coisas positivas e se proteja. Tente não se sobrecarregar com problemas dos outros, especialmente no trabalho. Corte da sua vida pessoas que parecem só querer tirar vantagem.

Touro

Fim de semana de dúvidas, especialmente no amor. A separação é muito difícil para seu signo, mas você deve analisar se o seu relacionamento é bom para os dois. Peça sinais e confie na sua intuição para resolver problemas que o afligem.

Sábado de compromissos importantes. Cuide mais da sua renda e não gaste em coisas desnecessárias. Alguém irá convidá-lo para uma viagem este mês.

Não se preocupe em impressionar os outros, é melhor agir com humildade e deixar que suas atitudes falem por si só, especialmente no trabalho. Neste domingo, você estará ocupado consertando questões legais e algumas dívidas do passado. Seus números da sorte são 07, 29 e 43.

Gêmeos

Você participa de reuniões para um novo projeto e mudanças estão por vir no trabalho. Continue dando 100% de si em tudo o que faz e não terá problemas.

Sábado para festejar com amigos e conhecer pessoas muito compatíveis com você. Um amor do passado o procurará; tente conversar com essa pessoa e fique em paz. Você recebe um convite para uma festa.

Uma viagem está por vir e um bem será adquirido. É preciso ser mais grato com as pessoas que o apoiam ou o ajudaram em um momento difícil. Fique longe de pessoas tóxicas e das fofocas. Você terá sorte com os números 03, 22 e 81.

Câncer

Serão dias mágicos para o seu signo! Você recebe uma oferta de emprego e dinheiro extra. Não discuta nada do que planeja fazer para não atrair inveja e energias pesadas.

Fim de semana de muita diversão, ideal para sair com os amigos. Lembre-se que nem tudo é trabalho e é importante manter as conexões especiais por perto.

É hora de falar claramente com seu parceiro, para que ele pare de brigar por determinadas situações. Seja sincero se você acha que é hora de dar um tempo.

Você compra algo novo. O canceriano solteiro conhecerá um novo amor muito compatível do signo de Escorpião ou Capricórnio. Você terá sorte com os números 07, 21 e 66.

Leão

Ignore as fofocas e não seja mais tão sensível a situações que você não pode controlar; lembre-se de que seu signo sempre será vítima de más e deve se manter protegido e forte.

Mantenha seus ambientes limpos e organizados para deixar para trás energias negativas que podem acompanha-lo. Neste domingo, você encontrará pessoas compatíveis para estabelecer um relacionamento amoroso e ou recebe uma proposta de negócios.

Os comprometidos devem evitar brigas por ciúme e ter em mente que o ponto forte de um relacionamento é a confiança. Você compra roupas para ir a uma festa e recebe um convite. Seus números da sorte são 01, 22 e 78.

Virgem

Chegou a hora de se reinventar e eliminar tudo de estagnado que estiver ao seu redor; você está em um momento de grande felicidade, mas precisa se libertar daquilo que já não faz bem.

Você recebe a proposta de fazer uma viagem. Não seja mais tão complicado no amor e deixe-se amar. Os solteiros terão um pretendente muito apaixonado do signo de Áries, Gêmeos ou Aquário.

Não adie tanto suas idas ao médico; é importante que você conheça seu estado de saúde para deixar de lado as preocupações. Você terá sorte com os números 21, 33 e 67. Tente ser mais discreto com seu dinheiro ou sucessos. Você organiza questões de empréstimos ou dívidas e tudo sairá bem.

Libra

Você terá muita sorte neste fim de semana e recebe presentes. Para alguns, o fim de semana também será importante para finalizar o trabalho pendente.

Você recebe um convite importante no sábado. Uma viagem será planejada para o final do mês. Se afaste de problemas e fofocas em seu trabalho, permanecendo sempre mais discreto com a sua vida pessoal.

Não espere o que não virá; encontre seu destino e lembre-se de que o sucesso só será alcançado se você trabalhar para chegar até ele. Você terá sorte com os números 04, 21 e 35. É hora de passar tempo em família ou com pessoas queridas.

Escorpião

Haverá muitas energias ao seu redor, então você deve manter pensamentos positivos para atrair bons acontecimentos para a sua vida. Uma nova proposta de trabalho pode chegar nesta sexta-feira.

Um ex de Capricórnio ou Aquário o procurará com a intenção de voltar, mas chegou a hora de dar um basta. Um novo amor o convidará para sair. Você recebe dinheiro que não esperava de uma dívida passada.

Uma viagem será cancelada. Tenha cuidado com problemas de pressão alta e estresse, tente relaxar e dar um passeio com seus amigos. Você terá sorte no domingo com os números 00, 18 e 32.

Lembre-se de que não deve confiar tanto nas pessoas que acabou de conhecer. Você deve prestar mais atenção às suas tarefas e obrigações para evitar causar uma má impressão.

Sagitário

Fim de semana de energias conturbadas. Por isso, tente manter os pensamentos positivos e equilíbrio. Comece a repensar suas amizades; os sagitarianos são muito pacientes e solidários, mas tudo tem um limite, especialmente quando os erros envolvem traições.

Alguém o convida para uma viagem. Você ganha dinheiro que não esperava. Pare de ir atrás de quem o ignora; lembre-se de que lá fora há muitas pessoas que se interessam e merecem uma chance.

Você conserta algo em sua casa. Para renovar as energias, se desfaça do que já não usa. Para os solteiros, haverá um novo amor do signo de Áries ou Virgem, que será muito compatível. Seus números da sorte são 03, 25 e 44.

Capricórnio

Você enfrentará dias de muitas pressões no trabalho ou nos estudos; é importante aprender a gerenciar seu tempo e suas atividades. Tente evitar excessos junto aos amigos ou em uma festa no sábado; não tome atitudes que podem trazer problemas ou atacar a ansiedade.

Seus números da sorte são 09, 21 e 30. O amarelo ajuda a atrair abundância para a sua vida. No amor, você continuará com seu parceiro, com muita harmonia e tranquilidade. Os solteiros se apaixonam por alguém de Áries ou Libra.

Nesta sexta-feira, mantenha a paz ao seu redor. Um amor do passado o procurará; tente deixar isso para trás e seguir em frente com sua vida. Assuntos legais serão resolvidos a seu favor. Não conte mentiras para sair de um problema, isso só trará mais confusão.

Aquário

Esta sexta-feira será um dia especial para o seu signo, mas você deve ter muito cuidado com o que diz ao contar seus planos e falar sobre a vida para outras pessoas.

Seu signo é um dos mais rancorosos do zodíaco, mas deve deixar de lado os problemas do passado e se dedicar a ser mais feliz. Um amigo ou pessoa do trabalho pode estar apaixonado por você, por isso tente esclarecer seus sentimentos e fale com essa pessoa sendo honesto.

Você recebe um convite para ir a uma festa neste sábado. Não duvide da sua capacidade de fazer negócios, lembre-se de que você é capaz. Tente organizar seu tempo e comece um novo projeto.

Você passará por problemas com seu parceiro e talvez seja hora de considerar dar um tempo. Para os solteiros, alguns amores fugazes virão. Seus números são 15, 19 e 32.

Peixes

Final de semana de boa sorte com os números de 08, 09 e 21. Sexta-feira de reuniões em seu trabalho para reorganizar a equipe ou anunciar mudanças, então tente ter tudo em ordem.

Cuide de problemas estomacais ou intestinais; lembre-se de ter uma alimentação mais saudável. Serão três dias de felicidade com seu parceiro e você se sentirá mais apaixonado.

Você recebe um convite para viajar e pode ser a trabalho. Um amigo o está procurando propor um negócio que o ajudará você a alcançar a estabilidade econômica. Seja mais positivo.