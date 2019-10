Homem que sentia dores para urinar descobre que tinha uma bala de revólver alojada na bexiga por mais de 18 anos

Um homem de 42 anos do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, teve uma bala de revolver removida da bexiga após sofrer complicações para urinar e ejacular.

Segundo o portal DailyMail, ele foi baleado 18 anos antes, mas somente no último ano as dores surgiram. O paciente relatou ter pontadas e, em alguns casos, a urina não passava pelo canal da uretra.

A publicação explica que a equipe médica que o atendeu na época do tiro resolveu deixar uma bala de revólver alojada na região, pois a remoção causaria danos muito grandes.

Com o passar do tempo, uma pedra vesicular cresceu em volta do resquício de projétil e invadiu a bexiga. O fragmento media aproximadamente 30x35mm e o caso foi descrito no Urology Case Reports.