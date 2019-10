Os signos do zodíaco que machucam com a verdade

Alguns signos do zodíaco costumam ser honestos sem compaixão e podem machucar os outros ao dizer a verdade, mesmo sem esta real intenção.

Confira quais são:

Áries

O ariano acredita na verdade e no seu potencial de resolver as coisas de forma mais rápida. Por isso, ele não é sutil ao expressar sua opinião e expressa o que realmente está acontecendo, fazendo isso sem muito “tato” e podendo machucar alguém.

Touro

O taurino irá abrir seus olhos sem rodeios se você pedir ou se ele estiver irritado e cansado da situação. Ele não tem uma abordagem amável e costuma dizer o que os outros precisam ouvir, mesmo que seja doloroso. Apesar de ser teimoso e defender sua opinião, ele é bastante objetivo em ver o lado bom e ruim da situação.

Virgem

O virginiano não gosta de dizer as coisas pela metade ou colocar um véu sobre a verdade para deixá-la mais sutil. Eles são extremamente honestos com os acertos, erros e consequências. Se você não quiser aceitar a realidade ou tentar justificá-la sem bons argumentos, ele o fará entender a real conjuntura dos fatos pela dor.

Capricórnio

O capricorniano é realista e, por mais que não deseje ferir os sentimentos de alguém, não consegue suavizar as verdades que precisa dizer. Ele costuma ser direto e não tem medo de confrontar o outro se for necessário. Este signo não gosta de perder tempo, podendo ser “prático” e tratar até com certa frieza assuntos delicados.