Game Frostpunk: Console Edition chega nesta sexta-feira para PS4

O game Frostpunk: Console Edition chega nesta sexta-feira (11) para PlayStation 4 (PS4). O título também será liberado para o console Xbox One.

Algumas informações foram reveladas pela Sony em comunicado. Segundo o site, o game tem uma jogabilidade estratégica complexa.

“Frostpunk é um game de sobrevivência de sociedade onde o calor é a vida e todas as decisões vem com um preço”, revela a descrição do jogo.

“Com jogabilidade estratégica complexa, desafios e uma ótima história, Frostpunk: Console Edition testa sua habilidade em um mundo congelado com controles revisados e mecânicas adaptadas para os consoles”. Confira trailer:

