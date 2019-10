Astronauta americana registra novas imagens da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente novas imagens da Terra desde o espaço.

Os arquivos foram divulgadas pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela está atualmente no espaço, a bordo da International Space Station (ISS).

Como revelado pela profissional, é possível ver na imagem o Rio Nilo, o maior do continente africano, em dois momentos diferentes: Dia e noite.

Ainda segundo ela, a direção da órbita altera o ângulo de visão do afluente. Confira os arquivos divulgados pela astronauta:

The Nile River during the day and at night. Our perspective changes with our different angle of view from the direction of the orbit. Goodnight from @Space_Station. pic.twitter.com/sutH2JuQ7e

— Christina H Koch (@Astro_Christina) October 9, 2019