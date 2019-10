Aeronaves da Boeing passam por inspeção adicional no Brasil

Entrou em vigor na semana passada uma nova Diretriz de Aeronavegabilidade (DA) emitida pela Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação dos Estados Unidos responsável primária pela certificação das aeronaves Boeing 737 NG.

O documento determinou que uma ação de manutenção adicional seja realizada nas aeronaves no sentido de verificar inconformidades em componente da fuselagem. Nos casos em que são encontradas, a aeronave fica impedida de voar enquanto não houver a ação de manutenção corretiva apropriado, conforme informações da ANAC.

A Diretriz de Aeronavegabilidade é o documento mundialmente utilizado para impor novos procedimentos de manutenção para aeronaves que já estão em operação, sendo o procedimento padrão quando se identificam questões não previstas durante a certificação da aeronave. Ela é de cumprimento mandatório a todos os operadores, tanto no Brasil como nos demais países onde aeronaves especificadas na DA estejam em operação.

No Brasil, somente a Gol Linhas Aéreas possui aeronaves incluídas nesta DA. Conforme aplicabilidade descrita pela Diretriz, a empresa está enviando prontamente às autoridades de aviação civil relatórios sobre os resultados das inspeções.

A ANAC está acompanhando as medidas adotadas pela empresa no sentido de não apenas garantir a segurança aos passageiros, mas também para assegurar a necessária prestação de informações e demais garantias de direitos aos passageiros que por ventura venham a ter seus voos cancelados devido à redução do número de aeronaves em operação.

Conforme revelado, é importante ressaltar que este caso não apresenta relação com a parada das operações das aeronaves modelo Boeing 737-8 MAX.

Com informações da Anac

