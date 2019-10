O impressionante registro do gigantesco asteroide Bennu divulgado pela Sonda OSIRIS-REx da NASA

Um impressionante registro do gigantesco asteroide Bennu foi divulgado recentemente pela Sonda OSIRIS-REx da Agência Especial Americana (NASA).

A imagem, compartilhada pela instituição no Twitter, mostra uma mistura de pedras, rochas e materiais de grão fino localizados no hemisfério norte do asteroide.

Como revelado pela agência, a região circundante é livre de grandes rochas, tornando esta uma das imagens mais bem iluminadas tiradas durante a fase Orbital B. O arquivo foi tirada em 30 de julho, a uma distância de 0,7 km.

Quando a imagem foi tirada, a espaçonave estava sobre o hemisfério norte, apontando a PolyCam quase diretamente para baixo. Confira o arquivo:

Rock is a rock is a rock is a rock. Image details: https://t.co/J9KGtTkR0W pic.twitter.com/oS8btE0GB9 — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 8, 2019

LEIA TAMBÉM: