Importante mudança no WhatsApp deve ser liberada em breve para os usuários

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp mudará, muito em breve, o processo de autenticação no sistema operacional iOS.

Com a novidade, o procedimento não dependerá mais do recebimento de um código por SMS, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

A mudança deve valer para os usuários que já realizaram o processo de verificação uma vez e que tenham o número de celular registrado no sistema iCloud Keychain.

O serviço da Apple preenche automaticamente as informações – como nomes de usuário e senhas do Safari, cartões de crédito, senhas de Wi-Fi e logins sociais – em qualquer dispositivo aprovado.

No entanto, ainda não sabemos quando a mudança será ativada para os usuários. Também não foi revelado se o sistema Android terá algo parecido.

