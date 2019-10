Os signos que terão a vida amorosa afetada pela entrada de Vênus em Escorpião

Vênus, o planeta do amor, acaba de entrar em Escorpião, um signo sensível, profundo e também misterioso. Confira os signos do zodíaco que terão a vida amorosa muito influenciada por este trânsito:

Áries

Os próximos acontecimentos da sua vida amorosa podem assustá-lo. Isso acontece porque pode especialmente surpreender os arianos que não estão acostumados a lidar com a necessidade de se conectar profundamente com alguém. Nesta fase, não só a libido, mas as chances de consolidar um relacionamento ou reconhecer seus verdadeiros sentimentos aumentam.

Touro

Seus relacionamentos entram em foco e isso não indica que você apenas se preocupará mais com eles, se não que a vida amorosa pode se movimentar e ter bastante “ação”. Este é o momento de investir na sua confiança para conquistar e conhecer pessoas interessantes.

Câncer

Esta fase pode abrir os caminhos para aqueles que andam cautelosos e temerosos no amor, trazendo muita confiança, poder de sedução e sorte para se aproximar de pessoas interessantes. No entanto, o canceriano que passa por momentos complicados no relacionamento, deve ter muito cuidado com os conflitos e atitudes impulsivas que podem colocar tudo a perder.

Escorpião

Esta fase pode ajudar muitos escorpianos a colocar ação na vida amorosa ou resolver desentendimentos. É como se as coisas começassem a seguir seu caminho ou voltassem ao seu lugar. Seu magnetismo e charme são intensificados, o que pode render novos pretendentes ou fazer com que algumas pessoas se abram sobre aquilo que sentem por você.