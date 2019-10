Game Outer Wilds chega ao PS4 em 15 de outubro

O game Outer Wilds, desenvolvido pela Mobius Digital, chega ao PlayStation 4 (PS4) no próximo dia 15 de outubro. A informação foi compartilhada pela Sony nesta quarta-feira (09), juntamente com alguns detalhes do título.

“Conforme explora, deve aprender a satisfazer os perigos da navegação espacial. Uma das inspirações iniciais de Outer Wilds foi a exploração espacial realista vista em filmes como Apollo 13 ou 2001: Uma Odisséia no Espaço. No espaço, não há fricção, o oxigênio é limitado e planetas alienígenas possuem perigos desconhecidos”, revela a descrição do jogo.

Reprodução

“Outer Wilds apresenta todos esses desafios aos jogadores via uma simulação em tempo real de física do sistema solar. Este sistema cria eventos imprevisíveis que podem causar perigo mesmo na mais calma expedição em ruínas antigas".

"Use seu jetpack, nave, explorador automático, tradutor, sinalizador, e acima de tudo, sua sabedoria para navegar tais perigos. Como o jogador mantém seu conhecimento entre partidas, descobrir novas informações pode significar jornadas só de ida que inspiram medo existencial em algumas pessoas”.

“O loop temporal de 22 minutos permite que cada local no jogo mude drasticamente e irrevogavelmente conforme o tempo passa, causando eventos cataclísmicos nos lugares explorados. O Brittle Hollow se quebra em fragmentos que se depositam em seu núcleo, enquanto os Hourglass Twins transferem um oceano de areia das ruínas de um planeta até um complexo de cavernas em outro. Embora esses planetas sejam menores do que os de nosso universo real, são cheios de histórias e segredos, cada local com sua utilidade", afirma.

“Conforme o jogador descobre segredos, desvendam a narrativa do game: uma teia de mistérios interconectados. Cada pedaço de informação escrita no jogo é útil de alguma maneira – não há conhecimento que apenas descreve algo não importante”. Confira trailer de divulgação:

Com informações da Sony

