Trine 4 - The Nightmare Prince é lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC

O game Trine 4 – The Nightmare Prince, da desenvolvedora Frozenbyte , foi lançado oficialmente nesta terça-feira para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Distribuído pela Modus Games, Trine 4: The Nightmare Prince traz os heróis Zoya a ladra, Pontius o cavaleiro e Amadeus o mago para sua mais incrível aventura, conforme eles partem para encontrar o príncipe Selius.

“Os feitiços do príncipe deram vida aos piores medos dos habitantes do reino, deixando o trio com pouco tempo para encontrá-lo e reverter a situação", revela a descrição. Confira detalhes:

Gameplay 2.5D refinado em um vibrante mundo de fantasia;

Combate reformulado, resultando em batalhas mais divertidas;

Três formas de jogar: solo, multiplayer clássico de 3 jogadores, ou o novo modo ilimitado de 4 jogadores;

Empolgantes habilidades inéditas dos heróis que trazem novas possibilidades de batalha e exploração;

Poderes diversos que permitem que o jogador customize os heróis como achar melhor;

Quebra-cabeças dinâmicos que se adaptam dependendo da quantidade de jogadores;

Um príncipe com poderes mágicos e extremamente teimoso.

Trine 4: The Nightmare Prince está disponível no lançamento como um título à parte, mas aventureiros que quiserem a experiência definitiva podem jogar a saga completa em Trine Ultimate Collection, uma coletânea que inclui esse e os títulos anteriores da saga: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story e Trine 3: The Artifacts of Power. Confira cenas do gameplay do trailer de lançamento:

