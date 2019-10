Versão beta para Android revela próximo recurso do aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

O update conta, finalmente, com detalhes importantes sobre o próximo recurso Dark Theme (tema noturno), de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.282: what's new?

Finally new hidden tracks about the Dark Theme and more details for Disappearing Messages (both under development).https://t.co/QhtHjbIK4h

NOTE: These features are not available and they will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 7, 2019