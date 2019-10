Instagram libera modo escuro para Iphone com o novo sistema iOS 13

O aplicativo Instagram liberou nesta segunda-feira o modo noturno para smartphones com a última versão do sistema operacional iOS.

De acordo com informações do site 9to5mac, o recurso foi lançado de forma integrada ao novo iOS 13, liberado mundialmente pelo Apple em setembro deste ano.

Reprodução/9to5mac

Com a função, é possível escurecer a tela do aplicativo e facilitar a adaptação dos olhos. O recurso também ajuda na redução do consumo de bateria do celular.

Funcionalidade: O novo modo do Instagram é ativado a partir das configurações do aparelho. Para habilitar, é necessário ter o iOS 13 instalado e atualizar o app para a última versão disponível na Apple Store.

