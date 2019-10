The Drop: Confira os novos jogos para PlayStation que serão liberados nesta semana

Novos jogos serão liberados para PlayStation nesta semana. São pelo menos 19 títulos na plataforma. Confira detalhes:

The Alliance Alive HD Remastered

“Novo visual, nova interface, e mais o aguarda neste conto épico de desafios e vitórias. A humanidade foi destruída pela invasão dos Daemons. Para recuperar seu lar, um grupo de heróis se unirá para criar uma revolução”.

Bibi & Tina on the Horse Farm

“Aventuras emocionantes em Martinshof! Explore o terreno em torno de Martinshof e Falkenstein Castle à cavalo. Andando, trotando, galopando ou saltando, mostre que pode vencer corridas de cavalo de várias durações e dificuldades! Muitas aventuras o aguardam”.

The Bradwell Conspiracy

“Após uma explosão súbita na arrecadação de fundos do Stonehenge Museum, você se encontra preso em um complexo subterrâneo. Em frente à uma série de puzzles, sua única saída é enviando fotografias de seu ambiente para outro sobrevivente em outro lugar. Antes de muito tempo, uma verdade perturbadora começa a vir à tona”.

Concrete Genie

“Concrete Genie segue a calorosa jornada de um adolescente que sofre bullying, Ash, que foge de seus problemas trazendo sua colorida imaginação à vida em seu caderno de arte, enquanto explora sua cidade natal de Denska – um lugar que está poluído pela Escuridão”.

Contraptions

“Contraptions (um dos novos jogos) é um game de puzzles com visual de desenho animado. Quantos passos é preciso para trocar uma lâmpada? Se sua resposta é 10 ou mais, está pronto para ‘Contraptions’ – um jogo onde o objetivo é consertar objetos malucos que fazem tarefas de maneira complicada, no estilo de Rube Goldberg style”.

Frostpunk: Console Edition

“Frostpunk é um game de sobrevivência de sociedade onde o calor é a vida e todas as decisões vem com um preço. Com jogabilidade estratégica complexa, desafios e uma ótima história, Frostpunk: Console Edition testa sua habilidade em um mundo congelado com controles revisados e mecânicas adaptadas para os consoles”.

In Between

“In Between é um premiado game de plataformas que se passa dentro da mente de um homem afligido por um destino cruel. Juntos, estão em uma jornada em um mundo que não obedece as leis da física. Liberte sua mente e desafie a gravidade em mais de 60 puzzles únicos, que requerem toda a sua agilidade e pensamento”.

Indivisible

“Indivisible é um novo RPG de ação da Lab Zero, criadores do aclamado Skullgirls! Junte-se à Ajna e uma gangue de personagens conforme partem em uma missão por todo o globo para encontrar a verdade por trás dos poderes misteriosos de Ajna, tentar resolver os conflitos do mundo, e enfrentar uma antiga divindade”.

A Knight’s Quest

“Uma belíssima aventura em escala épica. Jogue como Rusty, um aventureiro desastrado que acidentalmente inicia o fim do mundo. Resolva puzzles, lute contra inimigos, derrote chefes imensos e salte por um fantástico mundo aberto”.

Mistover

“Um RPG ”MÍST-ico’ com expedições para encontrar a chave da sobrevivência. Escolha o próximo passo sabiamente, e lembre-se que tudo pode mudar o futuro. Crie seus próprios ‘Corps’ e explore várias regiões do Pillar of Despair: florestas, lagos, montanhas, cidades, catedrais, castelos e mais”.

Monochrome Order

“Guie o mundo na direção certa com Judgments neste RPG de fantasia com vários finais! A missão dos Arbiters é usar a magia antiga conhecida como “Judgment” para seguir sua própria justiça e guiar o mundo a um lugar melhor. Junte até 18 aliados com seus Judgments e tente várias formações para vencer os desafios”.

Slabwell

“Em algum lugar na floresta Amazônica está o tesouro mais valioso de todos: A Alpaca de Jade. A dupla de ladrões profissionais Sam e Jacky partem em uma aventura para recuperar o artefato, determinados a resolver as charadas e os desafios que o mantiveram seguro todos esses anos”.

Spirit Hunter: NG

“Cuidado com o Creeping Horror… Encare pesadelos que achava ser apenas lendas. Descubra um mistério sombrio, tomando decisões mortais apenas para sobreviver. Jogue esta história que acompanha o game premiado Spirit Hunter: Death Mark e sinta o terror”.

Stellatum

“Stellatum é um novo game de tiro. Equipe as armas em sua nave de batalha, instale motores mais rápidos, aumente o poder de seu reator. Lance vários foguetes em naves inimigas, destrua tudo em seu caminho”.

Super Box Land Demake

“Ajude a resolver puzzles de caixas para passar de fase. Empurre caixas por fases diferentes sozinho ou com um amigo no modo co-op. Controle dois personagens ao mesmo tempo, mesmo sozinho, e escolha entre 3 dificuldades”.

Trine 4: The Nightmare Prince

“A série premiada Trine retorna com a magia do 2.5D! Junte-se aos três heróis icônicos em sua missão por terras fantásticas para salvar o mundo das sombras do Nightmare Prince. O Trine mais completo já criado”.

A Winter’s Daydream

“Yuu não aguenta sua irmã mais nova, Otoko, e o sentimento é mútuo. Faz quase um ano que Yuu deixou sua cidade natal, mas ele se encontra obrigado a retornar para comemorar o Ano Novo. O clima em casa é insuportável, e Yuu decide escapar novamente — desta vez para a vila gelada de sua avó”.

Worse Than Death

“Um game assustador de terror e aventura sobre uma reunião de faculdade! Corra por sua vida, esconda-se nas sombras, use seu cérebro para evitar as terríveis criaturas e descubra a terrível verdade de sua cidade natal. Resolva puzzles e revele a história emocional de Holly e seus amigos”.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

“Yooka & Laylee estão de volta em uma nova aventura de plataformas! Corra, salte e role por uma série de fases desafiadoras em 2D, encare um Overworld misterioso e junte o Royal Beettalion para derrotar a Capital B e o Impossible Lair”.

