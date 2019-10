PS4 Remote Play estará disponível para todos os dispositivos Android

O PS4 Remote Play estará finalmente disponível para todos os dispositivos do sistema operacional Android. Anteriormente, era necessário ter um smartphone Sony para realizar o pareamento.

De acordo com o comunicado da Sony, a atualização 7.0 do sistema operacional poderá implementar o Remote Play em qualquer dispositivo do sistema do Google.

O update será lançado mundialmente nesta semana. No entanto, é necessário que o dispositivo tenha Android 5.0 ou superior.

Para testar a experiência, será necessário atualizar o software do console e fazer o download do aplicativo PS4 Remote Play na Google Play Store.

DualShock 4

Além disso, os jogadores poderão usar os controles sem fio DualShock 4 via Bluetooth para reprodução remota em um Android, iPhone, iPad e Mac.

Tudo o que você precisa fazer é atualizar para o Android 10, iOS 13, iPadOS 13 ou macOS Catalina (lançado em outubro) para usar o recurso.

