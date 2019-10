Estes são os próximos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp

Estes são os próximos recursos que serão liberados pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Confira:

Novos emojis

De acordo com informações da página Emojipedia, o aplicativo de mensagens deve receber novos emojis ainda este ano.

O novo pacote Emoji 12.0, aprovado para lançamento em 2019, deve ser liberado para os usuários da plataforma em dezembro.

📋 Emoji 12.0 Support

✅ Twemoji 12.0

✅ Windows 10 May 2019 Update

✅ JoyPixels 5.0

✅ Google Android 10.0

✅ Samung One UI 1.5

🔜 Oct 2019: Apple iOS (estimate)

🔜 Nov 2019: Facebook (estimate)

🔜 Dec 2019: WhatsApp (estimate)https://t.co/8tG8IzQS9A — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) September 8, 2019

Notificações

Já liberado em uma versão beta, o aplicativo vai permitir a reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações.

O novo recurso também suporta arquivo de áudio convencional. Como revelado anteriormente, não será necessário abrir o app para escutar uma nova mensagem recebida.

Facebook Pay

O WhatsApp terá em breve um novo recurso de pagamento criado pelo Facebook. O serviço estará disponível para toda a família de aplicativos de Mark Zuckerberg, incluindo o mensageiro.

Já liberado na versão beta, a novidade será testada primeiramente no México. Ainda não foram divulgadas informações sobre o Brasil.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.260: what's new?

Hide muted status updates available for beta testers, and important clues for Facebook Pay (integration under development).https://t.co/WQyAmr6daR — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2019

Mensagens

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app trabalha no desenvolvimento de mensagens que se auto-destroem.

O novo recurso, ainda sem data oficial para ser ativado, será compatível com bate-papos: os dois contatos poderão ativar a função.

⚠️ Disappearing Messages under development ⚠️ ⏱ Compatible with groups, only admins should be able to toggle it (it might change before the release).

⏱ Compatibile with private chats: both contacts can enable the feature.

⏱ Messages should completely disappear after deletion. https://t.co/Z3s967Khb9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2019

iOS 13

O aplicativo de mensagens também trabalha para oferecer suporte ao modo escuro (dark mode) nativo da Apple. O recurso foi disponibilizado junto com o novo iOS 13.

Além de contribuir na redução do consumo de bateria do aparelho, o modo escuro também ajuda a reduzir a fadiga visual do usuário. Atualmente, o app ainda não tem suporte ao recurso.

Yes. WhatsApp is working to support native iOS 13 dark mode, following an official documentation:https://t.co/1B0KYm0dHg Obviously no ETA. https://t.co/cB3bGv1Ahv — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 1, 2019

LEIA TAMBÉM: