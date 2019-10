Previsões para a semana de 7 a 13 de outubro de 2019

As previsões astrológicas coletivas para a semana que vai de 7 a 13 de outubro indicam agitação e desafios nesse período. Na terça-feira (08), Vênus ingressa em Escorpião, em uma voltagem mais intensa e intimista para as relações de todos os tipos. Sol e Saturno em contato cobram seriedade e responsabilidade até quinta-feira (10), período em que Mercúrio também se opõe a Urano, trazendo um tanto de imprevistos no dia a dia. Esteja preparado para ser mais flexível.

Lembre-se que é importante ler e entender suas tendências particulares. Por isso, após a leitura desse artigo, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Previsões para a semana indicam crise e rupturas

A partir de sexta-feira (11), o Sol quadra Plutão, podendo vir alguma crise, em um período que também tem tendências a afastamentos e rupturas, com Vênus oposto a Urano. Mas Mercúrio faz bom aspecto com Saturno, ajudando a pensar com mais calma e maturidade para resolver situações que aparecerem.

Até quinta-feira (10), o Sol faz quadratura com Saturno e nos coloca face a face com problemas, responsabilidades, cobranças e obstáculos, o que, é claro, pode produzir um pouco de cansaço e baixa de vitalidade. Inseguranças e autocobrança tendem a emergir em uma fase em que é necessário lidar com limites, exigências e ter paciência.

Para algumas pessoas, essa combinação também indica problemas de saúde, como dor nas costas, joelho, gripes ou alergias. Procure compreender que mensagens esses sintomas e limites podem querer dizer. Sol e Saturno falam muito em lidar melhor com a realidade, um dos temas da semana.

Imprevistos e surpresas até a metade da semana

Até quarta-feira (09), praticamente junto com a configuração do tópico anterior, Mercúrio se opõe a Urano. Essa combinação traz imprevistos no dia a dia, como um engarrafamento inesperado em um horário incomum para isso. Outro exemplo: é possível que você combine uma coisa com uma pessoa e ela entenda algo diferente. Esteja pronto para ter jogo de cintura. Se tem compromissos importantes, saia com antecedência. Há chance de surgirem notícias inesperadas e sistemas falharem mais.

Intensidade a partir de sexta-feira

A partir de sexta-feira (11), o Sol faz sextil com Júpiter e quadra Plutão. O sextil com Júpiter pode indicar oportunidades, aberturas e ajudas, e uma visão um pouco mais ampla. Todavia, é tempo encarar o potencial de crises, como términos, perdas e maior intensidade ou desconfiança trazidos pela quadratura do Sol com Plutão. Pode dar vontade de brigar e disputar, e, mesmo quando se intui não ser produtivo, pode não ser fácil se conter.

Muitas vezes, é preciso constatar o que está no final e precisa de grande reformulação. Essa é uma combinação de tensão, por isso devem ser evitados riscos, como circular em áreas perigosas, pois as relações de poder, um tema também possível para esses dias, tendem a estar desequilibradas. Racionalidade e estratégia são muito bem vindas. Evite agravar situações, embora, em alguns contextos, possa ser hora de encarar o que não vai bem.

Se emergirem sentimentos mais intensos (como, por exemplo, ciúme exagerado), lembre-se que todo trânsito parece muito potente na hora. E esse fica presente até a próxima quinta-feira (17).

Pensamento mais racional e maduro

Também a partir de sexta-feira (11), Mercúrio vai fazer ótimos aspectos com Saturno e Netuno. Mercúrio e Saturno, no positivo, nos dão mais discernimento, cautela, avaliação, o que ajuda muito a lidar com as tensões, crises e intensidade expostas acima.

Já Mercúrio e Netuno, aspecto que começa no final de semana, acionam a intuição e inspirações e, com isso, favorecem meditação, orações e visualizações.

Vênus em Escorpião: relações mais intensas

Vênus ingressa no intenso Escorpião na terça-feira (08), ficando no signo durante todo o mês de outubro. A seguir os pontos fracos e fortes desse posicionamento.

Vênus transitando Libra (14/09 a 08/10), mesmo quando faz tensões, tenta encontrar maneiras de, no final, “ficar bem”. Vênus em Escorpião tende a colocar menos máscaras e panos quentes. Lado bom disso: se você está com dificuldades com alguém, como, por exemplo, seu par, é hora de ter uma conversa honesta. Além disso, não vai bastar ninguém prometer mudanças da boca para a fora, pois é necessário realmente se comprometer ir mais a fundo e transformar.

Se Vênus em Escorpião é mais “apimentado” do que Vênus em Libra, o lado bom disso é que vale para a atração também, e não só para os problemas, que podem despontar mais nas relações. Atrações mais fortes e com maior química. É tempo de sexo em alta voltagem.

Tome mais cuidado com compras, investimentos e procedimentos estéticos para não ter prejuízos ou problemas.

Período para investir na intimidade e proximidade. Mas atenção: isso só não vai valer tanto para o período de 10 a 15 de outubro, com Vênus em oposição a Urano, como você vai ver a seguir.

Vênus em oposição com Urano: necessidade de espaço e liberdade

Como foi dito no tópico anterior, a partir de quinta-feira (10), começa uma oposição entre Vênus e Urano. Veja alguns possíveis efeitos.

Você e/ou a outra pessoa (um amigo, parceiro, etc) precisam de mais espaço. Por exemplo, o(a) parceiro(a) pode passar alguns dias fora, estar com muito trabalho ou o seu(sua) amigo(a) espaça um pouco o contato por estes dias. Não se assuste, é normal. A pessoa que você está paquerando também pode dar uma sumida ou se mostrar mais distante. Às vezes, o sentimento também esfria um pouco ou muda, mais isso depois passa.

Vênus/Urano é uma combinação que pode ser radical para mudanças de visual, favorecendo quem busca isso, mas é preciso realmente querer e estar preparado(a) para trocar um cabelo castanho por um rosa, loiro ou ruivo ou o cabelão por um corte long bob ou joãozinho. Se você não curte mudanças tão grandes, pode pegar mais leve e não se deixar empolgar pelo incentivo do(a) cabeleireiro(a), como só aumentar um pouco a quantidade de reflexos ou mudar um pouco o comprimento

Maior tendência a gastos inesperados. Com a impulsividade maior, pode não ser interessante investimentos maiores, que engessem o seu dinheiro.

Na paquera, relações surgidas nessa fase talvez não se sustentem, sendo algo mais eventual e passageiro. Neste caso, aproveite e curta.

Evite pressionar o outro, a menos que esteja pronto para uma ruptura, pois a paciência não é o forte de Vênus/Urano, que rompe. Assim, relacionamentos e/ou parceiras podem estar sujeitas a rupturas e/ou proposta de mudanças.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

