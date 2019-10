Os signos que mais atraem e conectam as pessoas

Alguns signos do zodíaco possuem qualidades capazes de atrair e conectar as pessoas ao seu redor. Confira quais são:

Leão

O leonino gosta de encantar o mundo e sua energia alegre e marcante e capaz de fazê-lo. Por isso, este signo acaba influenciando ao seu redor, propositalmente ou não. Eles buscam trabalhar em grupo sendo lideres protetores, mas que também podem ser um pouco tiranos.

Libra

O charme e vontade de se conectar com tudo e todos que habitam o mundo exterior faz do libriano alguém que atrai as pessoas ao redor. Este signo acredita que as pessoas devem se complementar e incentiva o comportamento pacífico, tentando unir os outros.

Sagitário

O sagitariano é capaz de movimentar os ambientes em que passa e atrair as mais diversas pessoas. Por isso, este signo acaba não só chamando a atenção para si, mas também servindo de ponte para conectar aqueles que estão ao seu redor.

Peixes

A maioria dos piscianos possui um tipo de magnetismo, que unido a sua criatividade e simpatia, atrai as mais diversas pessoas. Sua sensibilidade e empatia também ajudam a se conectar com os outros, que por vezes se sentem encantadas com seu comprometimento.