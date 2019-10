Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de outubro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você começa uma semana de muita perseverança para alcançar seus objetivos. Cuidado com sua instabilidade emocional e evite cair em provocações com seu parceiro e amigos. Uma proposta de mudança de emprego lhe trará prosperidade econômica.

Você será convidado a fazer uma viagem para novos projetos. Serão dias ideais para pagar dívidas e começar a economizar pensando no futuro. Você terá sorte com os números 03, 22 e 81. Use a cor azul clara para atrair energias positivas.

Lembre-se de que seu signo precisa cuidar da saúde do corpo e da mente para estar em equilíbrio. Um amor pelo signo de Virgem, Capricórnio ou Peixes promete momentos muito apaixonados.

Touro

Você encontrará nesta semana pessoas importantes que o ajudarão no futuro da sua carreira. Haverá reuniões para mudanças de trabalho, portanto, você deve estar atento. No amor, você deve deixar de lado o ciúme e confiar mais em seu parceiro.

Você terá sorte com os números 02, 18 e 79. Use roupas ou acessórios verdes para atrair abundância. Um amor do passado retornará à sua vida para tentar voltar; pense bem antes de tomar qualquer decisão.

Um parente está procurando por você para ajudá-lo com um problema econômico. Evite contar mentiras, lembre-se de que você não precisa impressionar sempre os outros; aposte somente na inteligência e personalidade que sempre surpreende as pessoas ao seu redor. Bom momento para a criatividade e arte.

Gêmeos

Você terá muitas surpresas agradáveis ​​em sua vida. Finalmente, chegará uma proposta de emprego melhor. Você é muito teimoso e orgulhoso, mas deve tentar mudar isso para que as portas não se fechem.

Você terá que escolher entre dois amores. Você terá sorte com os números 04, 16 e 89. Sua cor é o vermelho. Você recebe o convite para um casamento ou irá de viagem. Vá ao médico para um exame completo e um exame oftalmológico se sentir sintomas.

Mantenha-se consistente em melhorar seus hábitos e ser mais saudável. Capricórnio e Escorpião serão os signos mais compatíveis com você em assuntos comerciais, então abra seus olhos para as oportunidades. Leia bem qualquer documento antes de assiná-lo.

Câncer

Você terá muita sorte em tudo relacionado ao seu trabalho e novos projetos. Tente não ser extremista com seus sentimentos, ou seja, não desista de tudo quando se apaixonar e não odeie tudo quando o relacionamento terminar.

Gerencie seu tempo melhor para que tarefas e obrigações não o deixe sobrecarregado. Você ter sorte com os números 04, 33 e 61. Cuide da sua saúde com mais atenção. Você compra passagens de avião.

Um amor do signo de Capricórnio ou Virgem vai falar sobre relacionamento sério. Lembre-se de que sua energia é tão forte que sempre é notada; portanto, é importante que você tenha confiança em si mesmo e se proteja de más energias.

Eu recomendo que você faça uma análise de suas amizades e tire pessoas da sua vida que apenas tiram vantagem de você.

Leão

Você está em um estágio de muito crescimento e prosperidade; portanto, não olhe para trás e continue avançando em sua vida profissional. Os solteiros receberão um amor muito compatível.

Tente fazer todos os seus pagamentos e não deixe dívidas pendentes. Não preste atenção no que os outros dizem sobre você. Você deseja e vai atrás de uma mudança de hábitos.

Haverá revisão de projetos em seu trabalho ou alterações. Cuidado com os problemas de infecção na garganta. Você faz pagamentos. Seus números da sorte são 07, 25 e 61. Sua cor é o azul.

Alguém o convida para uma viagem. Um amor do passado fala mal ou busca um conflito, mas você deve evitar cair em provocações e continuar com sua vida.

Virgem

Grandes mudanças acontecerão em seu trabalho. Um amor do passado tenta voltar, mas é necessário fechar esse círculo. Amigos o procuram para fazer um negócio.

Você faz pagamentos. Você terá sorte com os números 06, 17 e 33. Use mais azul claro para atrair o sucesso. Controle sua personalidade forte para que nada o impeça de alcançar o sucesso. Deixe a preguiça de lado.

Melhore sua alimentação para evitar problemas de estômago. Você pensa em voltar aos estudos ou se matricular em cursos. Você encontrará pessoas muito compatíveis no amor com as quais poderá estabelecer um relacionamento estável. Você ficará muito nostálgico sobre uma pessoa do passado.

Libra

Lembre-se de que, sempre que seu aniversário chega, as energias positivas se multiplicam; portanto, não hesite em fazer o ritual mentalize a abundância e tenha pensamentos positivos. Não espere o que não virá, vá encontrar o seu sucesso.

Será uma semana de desafios em todos os sentidos, portanto, tome a decisão de mudar algumas coisas. Comece a se controlar e a não dizer palavras das quais se arrependerá mais tarde.

Não fique obcecado em ter um parceiro, deixe o destino surpreendê-lo com um amor. Alguém chegará de Áries, Gêmeos ou Capricórnio, pode chegar para um relacionamento duradouro. Cuide de problemas de saúde e considere que seu ponto fraco será a garganta. Você tem sorte com os números 09, 27 e 33. Use a cor vermelha.

Escorpião

Você deve fazer pagamentos e evitar compras desnecessárias; inicie um sistema para economizar. Mudanças importantes estão chegando ao seu ambiente de trabalho e, finalmente, você terá boas notícias.

Cuidado com problemas legais. Se sente que atrai conflitos, tente não cair em provocações e deixe tudo fluir. Você terá sorte em 10 de outubro com os números 01, 22 e 78. Você sairá com pessoas, mas sem nenhum compromisso.

É hora de refletir e começar a ser uma pessoa melhor. Lembre-se de que seu lado negativo é a falta de disciplina; tente combater isso e se concentrar nos seus objetivos esta semana. Você analisa a tirar da sua vida pessoas tóxicas que só procuram por você quando precisam de algo.

Sagitário

Você será pressionado a resolver as situações pendentes. Lembre-se de que você está em um estágio de transformação e mudanças positivas para o seu signo, por isso tente não se sentir mal.

Você é sonhador e líder, por isso tente fazer o que o apaixona. Por vezes, seu impulso sexual é mais forte que sua fidelidade; por isso, um amor proibido pode entrar em sua vida e envolverá muita paixão.

Você terá sorte no dia 9 de outubro com os números 07, 45 e 60. Tente usar roupas brancas que o ajudarão a atrair abundância. Lembre-se de que seu signo vive para experimentar emoções; portanto, esses dias podem ser bastante intensos. Concentre-se em melhorar seu estilo de vida e pensar na saúde.

Capricórnio

Esta será uma semana de triunfos em todos os sentidos, então inicie tudo o que tem em mente sem sabotar a si mesmo. Mudanças chegarão no ambiente de trabalho, por isso tente manter tudo em ordem e seja positivo.

Aproveite as ofertas, mas compre apenas o necessário. Um amor proibido o procurará, mas apenas para fazer sexo, lembre-se de que seu signo atrai pessoas com forte energia sexual; portanto, se você quiser se divertir, só tenha cuidado para não se apaixonar.

Cuidado com roubo ou perda. Não seja vítima de fofocas em sua escola ou trabalho evitando dar o que falar. Você tem sorte na terça-feira com os números 04, 30 e 55.

Aquário

Atualize seus documentos pessoais e faça pagamentos de dívidas. Você vai a reuniões em seu trabalho ou procura trocar de emprego. É hora de ser um líder e você não deve ter medo.

Seus números da sorte são 04, 11 e 17 e seu melhor dia é 8 de outubro. Pinte seu quarto ou mova os móveis para que energias positivas sejam instaladas em sua casa. Viagens por motivos de trabalho podem acontecer.

Cuide de problemas de ansiedade ou evite pensar no que não tem solução. Lembre-se de que é muito difícil para o seu signo mostrar seus sentimentos, mas lembre-se de que o amor é comprovado pelas ações. Os casados ​​ou comprometidos devem tentar não brigar e ter um relacionamento harmonioso.

Peixes

Semana de energias cruzadas que podem ser densas, por isso tente não cair em provocações com seus colegas de trabalho e resolver os problemas pessoais que você tem. Você deve deixar a preguiça de lado.

A sorte virá em 11 de outubro com os números 05, 08 e 99. Use vermelho e branco para atrair boa sorte. Lembre-se de que você se sairá bem em tudo o que desejar fazer, mas não deve cair na presunção e na arrogância, para que as energias positivas fiquem com você por mais tempo.

Dias de paixão estão chegando com seu parceiro e você decide ter um relacionamento mais sério. Os solteiros conhecem um amor de um signo o elemento de Fogo que será muito compatível.