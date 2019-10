O lado obscuro que cada signo do zodíaco possui

Todo signo do zodíaco possui uma parte oculta, um lado que poucos conhecem, uma parte de sua personalidade que os torna realmente obscuros.

Confira a pior característica do seu signo:

Áries

Mesmo que seja difícil admitir isso, você é autodestrutivo. É típico do ariano sempre se colocar em situações de risco e achar isso normal. Arrisca muito, embora não perceba que, às vezes, isso coloca você em situações perigosas.

Touro

Você tem o espírito de um detetive particular, não existem informações que possam ser escondidas e às vezes as pessoas ficam chateadas com essa maneira de chegar ao fundo e descobrir tudo. A fofoca também te dá um grande prazer.

Gêmeos

Você sabe como intimidar e irritar as pessoas, sem contar no quanto é bom em fazer as pessoas não saberem o que dizer quando estão perto de você. O geminiano acha que é um dos mais espertos e isso faz com que ele coloque em xeque muitas relações.

Câncer

Este é um dos signos mais temperamentais. Quando o canceriano se irrita, ele não pensa, simplesmente se deixa guiar pela raiva e pela coragem: isso afasta muitas coisas que você ama e pode trazer arrependimento.

Leão

O leonino pode se sentir muito insatisfeito com a vida quando alguém se destaca mais do que ele. Junto a este defeito também está a mania de achar que as pessoas que te amam são súditos.

Virgem

Você é o signo mais analista e observador do zodíaco, mas isso muitas vezes é insuportável. Você vê defeitos onde ninguém mais vê, analisa tudo e não consegue ficar sem criticar os outros. Mesmo que não o diga, seus gestos e atitudes demonstram a insatisfação.

Libra

Às vezes o libriano é muito desconfiado. Antes de conhecer alguém, ele investiga e tenta saber tudo sobre a pessoa. Por isso, confiar nas pessoas é uma tarefa quase impossível.

Escorpião

Quando é ferido, a frieza e o rancor pode colocá-lo em um estado de solidão do qual você não consegue sair facilmente.

Sagitário

Você não se importa de ferir os demais. Se alguém tiver que se machucar, não será você e isso faz parte da sua vida.

Capricórnio

Sua falta de sensibilidade é surpreendente, você pode ver alguém chorando e isso não causará preocupação. Esse lado cruel faz muitas pessoas se sentirem desconfortáveis quando se relacionam com você.

Aquário

Seu lado negativo nem sempre se manifesta, mas quando isso aconte você fala mal das pessoas e pode ser muito frio.

Peixes

O pisciano sempre vê o lado negativo das coisas, mesmo que tudo vá bem. Embora pareça que não há nada de errado, você faz o impossível para se autosabotar.