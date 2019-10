Android e iOS recebem novas versões beta do aplicativo WhatsApp

Os sistemas operacionais Android e iOS receberam nesta semana novas versões beta do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Nelas estão disponíveis as próximas novidades do app. São as versões: 2.19.279 (Android) e 2.19.100.28 (iOS).

Como revelado pelo portal especializado WABetaInfo, o programa é exclusivo para testadores da popular plataforma.

Novo recurso

Ainda acordo com o site WABetaInfo, o aplicativo trabalha no desenvolvimento de mensagens que se auto-destroem.

O novo recurso, ainda sem data oficial para ser liberado, será compatível com bate-papos: os dois contatos poderão ativar a função. Também poderá ser ativado em grupos.

WhatsApp Messenger beta 2.19.100.28 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2019