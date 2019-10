2 vitaminas de banana essenciais para experimentar; confira as receitas

Consumir uma boa dose de nutrientes saudáveis é a chave para melhorar o ânimo. Tomar vitaminas que contenham estes elementos é uma boa pedida para ter energia logo cedo.

Um estudo recente da Universidade de Mysore e do departamento de Pesquisa Tecnológica de alimentos revelou que comer de forma saudável melhora a saúde mental.

Vitamina de banana, abacaxi e canela: detox é ótima pedida para combater a celulite

Ingredientes

Duas bananas

Uma laranja

Duas rodelas de abacaxi natural

Uma colher de chá de canela em polvo

Um copo (200ml) de água ou leite de amêndoas

Preparação: descasque as frutas e as adicione a um liquidificador junto com a canela e o líquido de sua preferência. Bata até atingir uma mistura homogênea. Sirva com gelo se preferir.

Vitamina de banana, linhaça e gengibre para emagrecer e ter energia para começar o dia

Ingredientes

Uma banana

Um punhado de espinafre

Uma colher de sobremesa de manteiga de amendoim (15g)

Uma colher de sobremesa de óleo de linhaça

Uma colher de chád e gengibre

Meio litro de água ou leite vegetal (arroz, soja ou amêndoa)

Preparação: corte a banana em pedaços e leve-a ao liquidificador junto com o espinafre. Adicione a manteiga de amendoim, o óleo de linhaça e o gengibre. Adicione o leite ou a água e processe tudo até conseguir uma mistura homogênea.

Tome a vitamina fresca e não mais que meio litro, pois ela contém uma quantidade significativa de calorias. Ele pode substituir o café da manhã, no entanto, lembre-se que você de consultar um nutricionista para elaborar um plano alimentar de acordo com os seus objetivos.