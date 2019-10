Fique atento! Circula novo golpe envolvendo o aplicativo WhatsApp

Um novo golpe é aplicado por cibercriminosos envolvendo o popular aplicativo de mensagens WhatsApp. Para fazer novas vítimas, a técnica utiliza o envio de e-mails.

No texto da mensagem, que chega no correio eletrónico do usuário, consta que são enviados prints sigilosos de conversas de pessoas próximas. Uma suposta mentira envolvendo a vítima é o argumento utilizado.

Ainda no anexo da mensagem, supostamente as possíveis provas da mentira, um arquivo pequeno está disponível para download.

No entanto, tudo não passa de um golpe perigoso. Mesmo com a técnica diferente, a ideia é fazer novas vítimas na rede.

Como identificado, o arquivo contém um vírus pode infectar o equipamento (computador e celular) do usuário.

Para evitar estas situações, a orientação dos especialistas é sempre duvidar de mensagens desconhecidas. É importante também manter um antivírus ativo no equipamento.

