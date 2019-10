Vitamina da aveia e morango: bebida ajuda a emagrecer e contém diversos benefícios; confira receita

Vitaminas como essa são ótimas para começar o dia com um pouco mais de energia. A aveia é um cereal que contém boa quantidade de proteínas e uma alta quantidade de fibras, tornando-se um alimento essencial para o café da manhã.

Proteína logo cedo fornece energia necessária para controlar o apetite durante o dia, como já reportamos, por exemplo, no artigo sobre qual a quantidade ideal do nutriente para essa hora do dia.

Outro benefício de tomar vitaminas de aveia é pelo fato de ela conter muitas fibras. O cereal requer uma alta quantidade de água para ser digerido, e o redirecionamento dessa água para o sistema digestivo favorece a melhor funcionalidade dele.

De acordo com o sítio estrangeiro Healthline, o cereal ainda é ótimo para regular a pressão e a glicose no sangue, além de regular os níveis de colesterol ruim.

Estudos científicos foram capazes de demonstrar o poder da aveia em controlar a constipação em indivíduos idosos, restaurando qualidade de vida àqueles que sofriam para evacuar.

Lembre-se de consultar um nutricionista para bolar um plano alimentar e melhor atingir seus objetivos .

Vitamina da aveia e morango: controla a glicose e ajuda a manter a saciedade

Ingredientes

¼ de xícara de aveia

Cinco morangos naturais

¼ de xícara de leite (É possível usar leites veganos, neste caso, uma xícara é suficiente)

Um iogurte natural ou iogurte grego sem açúcar (opção vegana não leva iogurte)

Gelo a gosto (opcional)

Preparação: Adicione todos os ingredientes ao liquidificador e bate-os até que o resultado seja uma mistura bem homogênea. Tome logo em seguida.