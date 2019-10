Outubro Rosa: Campanha oferece aula gratuita de pilates em São Paulo

O décimo mês do ano é marcado por campanhas do Outubro Rosa, que visam promover a conscientização e prevenção do câncer de mama. A MetaLife, fabricante de equipamentos para a prática de pilates, oferece uma aula gratuita da exercício físico em seu estúdio na zona sul de São Paulo.

A ação não tem restrições de idade ou gênero, e a atividade pode ser agendada dentro deste mês pelos telefones 0800-056-2467 ou (11) 5102-3535. O estúdio da MetaLife é localizado na rua Quintana, 887, ao lado da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini.

“O pilates é benéfico para as articulações, melhora o movimento dos braços e dos ombros e fortalece os músculos”, afirma Diogo Cardone, gerente de marketing da empresa. A atividade física é vista como benéfica para pacientes com câncer, com impacto positivo no psicológico e bem-estar físico de pacientes em reabilitação.

Outra ação da Metalife é a comercialização de camisetas com estampas especiais, a R$ 89,90, em que 10% do valor arrecadado será destinado à entidades beneficentes que atuam na prevenção, combate e recuperação do câncer de mama. O site ainda conta com relatos de histórias de superação de mulheres e artigos científicos sobre os benefícios do pilates para pacientes com a doença.