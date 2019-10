Desenvolvedora Epic Games revela novas alterações que serão feitas no título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games revelou novas alterações que serão feitas no título Fortnite. As informações foram compartilhadas no Blog oficial do jogo. Confira:

EXTENSÃO DA TEMPORADA X

A Temporada X foi estendida em uma semana e ela terminará no domingo, dia 13 de outubro. Isso significa que você terá mais uma semana para concluir seu Passe de Batalha.

Enquanto isso, foi implementado novas mudanças. O patch 10.40.1 incluiu melhorias cruciais à lista de partidas A Combinação e ao Modo por Tempo Limitado Zona de Guerra.

NOVO SISTEMA DE PAREAMENTO

“Até o momento, implementamos o novo sistema de pareamento no modo Solo em regiões seletas e pretendemos implementar o modo de Duplas até o fim dessa semana”, explicou.

O novo sistema de pareamento leva em conta os diversos níveis de habilidade em diferentes plataformas e dispositivos de entrada e agrupa jogadores com níveis semelhantes.

“Nosso objetivo com o novo sistema de pareamento é criar partidas mais justas para todos os nossos jogadores, incluindo considerações especiais para cada plataforma”.

“Temos visto discussões sobre jogadores que usam contas "smurf" para entrar em partidas mais fáceis. Criar e jogar em contas smurf é uma infração passível de banimento”.

ATUALIZAÇÃO SOBRE OS BOTS

Bots serão adicionados como uma forma de ajudar jogadores a aprimorar suas habilidades. Pensando nisso, a desenvolvedora esclareceu algumas pergunta para os jogadores. Confira:

O que acontece com o modo espectador se eu for derrotado por um Bot? Em vez de observar o Bot que o derrotou, você observará outro jogador sobrevivente. Caso você seja o último humano sobrevivente, a partida será encerrada.

Eu vou poder formar grupo com Bots? Não, no momento não pretendemos ter suporte para essa funcionalidade. Mas você e seus amigos ainda podem usar o Gesto O Robô para dançarem juntos.

Bots podem usar veículos? Bots podem fazer "90s"? “Ainda não, mas, a longo prazo, queremos testar os limites do que nossos Bots podem fazer”.

Posso jogar uma partida só contra Bots? “Estamos analisando a possibilidade de criar um modo ‘contra Bots’ para você poder treinar sua mira, explorar o mapa e elevar suas habilidades para o próximo nível”.

Vocês pretendem implementar Bots no Modo Criativo? Não será implementado Bots no Modo Criativo.

ATUALIZAÇÕES EM A COMBINAÇÃO E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO CONTROLE

"Semana passada, vimos muitas discussões sobre nossa publicação "Mire Alto", em que falamos sobre as novas mudanças ao mirar em um controle e o lançamento do nosso novo modo de jogo, A Combinação. Após analisarmos suas perguntas e feedback, decidimos dar mais contexto":

Posso voltar a usar as Configurações de Sensibilidade de Legado no meu controle? Você tem a opção de reverter para as configurações de sensibilidade do controle anteriores. Se os controles parecerem estranhos, tente importar as configurações de legado. Para isso, acesse "Configurações do Controle", ative "Usar Opções Avançadas", role para baixo e selecione "Copiar Configurações de Legado".

Vocês têm alguma novidade sobre os ajustes de controle para jogadores usando mouse e teclado? "Sabemos que muitos jogadores usam mouse e teclado, e, por isso, estamos analisando possibilidades para aprimorar as configurações de controle para esse tipo de entrada de dados".

Por quanto tempo A Combinação ficará disponível? "Apesar de o intuito inicial da Combinação ser ajudar jogadores a se ajustarem aos nossos novos controles de mira, temos visto clipes incríveis e acreditamos que os jogadores vão querer continuar aprimorando suas habilidades e reduzindo seus tempos finais. Por isso, pretendemos manter A Combinação como um modo-base do Battle Royale do Fortnite por tempo indeterminado".

Com informações da Epic Games

