Instagram terá novo app de mensagem

O Facebook lançou um aplicativo de mensagens por fotos para o Instagram chamado “Threads”, intensificando a guerra da empresa contra o rival Snapchat.

Como o Snapchat, o app do Instagram é centrado em torno de fotos, mas também focado em manter os usuários conectados com pequenos grupos de amigos.

Por meio do Threads, usuários podem fazer upload de status, compartilhar localização e nível de bateria com seus melhores amigos do Instagram, disse a rede social em um post.