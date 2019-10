Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 6 de outubro

Áries

Seu signo é orgulhoso e forte, o que gera sucesso em tudo que faz. Não seja mais tão controlador e dê espaço a todas as pessoas ao seu redor. Nesta sexta-feira, você poderá estar com muitas energias positivas recebendo boas notícias no trabalho e sorte com os números 09, 17 e 32.

Será um fim de semana atarefado e de ideias para um futuro mais próspero e pacífico. Um novo amor faz um convite. Os comprometidos permanecem muito estáveis. Você será convidado a fazer uma viagem rápida. Um animal de estimação pode entrar em sua vida. Tente economizar e não arrume despesas desnecessárias.

Touro

O taurino nunca desiste em nenhuma circunstância e sempre procura estar certo, o que também os torna teimosos. Este signo é muito inteligente e adora estar sempre ocupado; aproveite estas qualidades para se concentrar no trabalho.

A sexta-feira pode colocá-lo a prova, por isso tente controlar sua raiva com as pessoas e, assim, obter sucesso em tudo que fizer. Fim de semana para se sentir muito querido por todos ao seu redor e passar bons momentos na vida amorosa.

Os solteiros terão um amor muito compatível; enquanto os casados ​​podem ver um amor do passado retornar. Você terá sorte com os números 02, 18 e 77. Não revele seus planos, lembre-se de que a inveja ocorre em todos os lugares e é melhor não provocá-la.

Gêmeos

Seu signo sempre tem a solução para qualquer problema, é por isso que eles sempre o procuram em busca de conselhos. Como é o primeiro signo de ar no zodíaco, os gemenianos são muito talentosos e criativos.

Sexta-feira de se sentir um pouco cansado da mesma rotina. Por isso que é hora de procurar oportunidades que o estimulem. Fim de semana para uma viagem com sua família ou se organizar.

Um amigo próximo declarará seu amor por você; seu signo é muito atraente para os outros, mas mas é preciso ser mais claro com seus sentimentos e definir com quem você deseja se relacionar. Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte são 18, 32 e 78.

Câncer

Você pensa em ser feliz e ter um parceiro ao seu lado, podendo se sentir repleto de sentimentos. Nesta sexta-feira, você vai às reuniões de trabalho ou pensa em trocar de emprego, tente não se desesperar, logo surgirá um aumento de salário ou ascensão graças à sua dedicação; portanto seja perfeccionista.

Fim de semana para ir a muitas festas e sair com seus amigos para se divertir. Alguém o convida para uma viagem. Tente organizar bem suas coisas para que sua energia não fique estagnada. Não seja tão rancoroso com esse amor do passado, tente conversar e ficar em paz. Seus números da sorte são 14, 23 e 90.

Leão

Você se destaca em tudo o que faz, ou seja e pode ser muito bem-sucedido. Tenha cuidado para não ser muito vaidoso e soberbo; portanto, tente mudar um pouco para não se encher de energias negativas.

Durante esta sexta-feira, você sofrerá muitas pressões no trabalho ou ambiente de estudo; tente controlar o estresse. Boa sorte no final com os números 04, 28 e 33. Serão dias divertidos e de sair com pessoas queridas.

No domingo, você comemorará um aniversário. Tente ser mais cauteloso nas ruas, principalmente com acidentes. Um amor proibido o buscará para um relacionamento casual.

Virgem

Nesta sexta-feira, você terá ressentimentos e raiva do passado; lembre-se de que seu signo é muito complicado com relacionamentos amorosos e quase sempre acaba, então tente curar seu coração e resolver as coisas com o diálogo.

Sexta-feira de muito trabalho. Cuide do seu intestino e estômago com uma melhor alimentação e cuidado da saúde. Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado. Você está procurando mudar de casa ou fazer reformas.

Este é um bom momento para iniciar um negócio. Cuidado com as perdas. Não confie tanto em seus colegas de trabalho porque eles podem decepcionar ou trair; é melhor ser mais prudente com sua vida pessoal. Você terá sorte no domingo com os números 05, 19 e 32.

Libra

Este fim de semana será de muitas alegrias e boas notícias; lembre-se de que você está na sua melhor fase. Lembre-se de que você deve entender que o amor é dado no momento certo, então aproveite as oportunidades.

Sexta-feira para passear e estar com os amigos e comemorar. Você recebe um presente inesperado e isso lhe dará muita alegria. Dinheiro extra pode chegar.

É preciso deixar de lado o ciúme e a raiva sem razão com seu parceiro, lembre-se de que seu signo por vezes é dominado pela insegurança. Seus números da sorte são 01, 23 e 89. Este domingo trará uma surpresa muito importante que o fará muito feliz. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa.

Escorpião

São dias para organizar suas ideias e sentimentos, lembre-se de que seu signo se sente muito afetado com os términos, mas quando as coisas já não fluem, é melhor recomeçar.

Nesta sexta-feira, uma força espiritual entrará em sua vida em tudo relacionado a questões de trabalho, por isso recomendo tenha confiança em si mesmo e se proteja das energias externas que não são positivas.

Se você tiver algum problema legal, é hora de resolvê-lo com sucesso. Cuidado com as complicações intestinais e tente comer uma dieta mais saudável para não ficar doente. Você terá sorte com os números 06, 29 e 43 e pode atrair a sorte com a cor azul. A notícia de um divórcio chegará.

Sagitário

Esta sexta-feira será um dia especial para o seu signo, porque todas as energias positivas estarão do seu lado e você poderá alcançar o que tem em mente.

Uma festa promete muita diversão no sábado. Serão dias especiais para passar com pessoas queridas.

Os solteiros podem se interessar por alguém do signo de Peixes, Áries ou Libra que serão muito compatíveis. Você terá sorte com os números 04, 18 e 55; Tente usar a cor vermelha ou laranja para atrair energias positivas.

Não volte com amores do passado, é melhor colocar um ponto final e começar de novo com outra pessoa. Não dê importância ao dizem sobre você, lembre-se de que sua energia é intensa e causa inveja.

Capricórnio

Analise suas ideias para o futuro! Este é o momento ideal para ser alguém ainda melhor, apenas tente confiar mais em seu potencial e você verá os resultados.

Nesta sexta-feira, você pode ter mudanças ou receber novas notícias no trabalho; tente encarar tudo de forma positiva e evite o estresse. No entanto, se você não se sentir mais confortável nesse trabalho, é melhor começar a procurar um melhor.

Você muda sua aparência e decide cuidar mais de si; isso pode atrair a atenção de algumas pessoas. Um novo amor pode procurá-lo. Evite brigar com sua família, lembre-se de que você nem sempre está certo.

Seus números da sorte são 07, 21 e 30. Cuide de problemas nervosos ou hormônios; tente ir ao médico. Um amor de Áries retornará e vocês terão dias felizes.

Aquário

Esta sexta-feira estará cheia de boas notícias e o que você pensou que estava perdido retornará à sua vida. Lembre-se de que você é governado por uma constante luta para progredir e ser alguém na vida, mas tente ser discreto com seus planos para não atrair inveja.

Cuidado com o amor, lembre-se de que seu temperamento sexual faz com que você se envolva em alguns problemas e triângulos amorosos. Seus signos mais compatíveis são Câncer, Áries e Libra.

Fim de semana de trabalho e pendências que devem ser resolvidas. Você decide renovar sua aparência. Seus números da sorte são 01, 13 e 24 e a cor vermelha atrai abundância. Uma oportunidade de emprego pode chegar.

Peixes

Você terá energias positivas muito fortes em sua vida. Lembre-se de que uma nova etapa de prosperidade se inicia; você só precisa estar ciente do que deve fazer para crescer mais, especialmente em seu ambiente de trabalho.

Chegam respostas positivas que você esperava. Um amor de longe pode vir visitá-lo. Cuidado com problemas de pele ou infecção e tente ir ao médico se tiver sintomas desagradáveis.

Os solteiros conhecerão pessoas muito compatíveis. Você terá sorte com os números 08, 14 e 20, e a cor azul atrai vibrações positivas.

Não se envolva em fofocas, especialmente no trabalho; tente não falar muito sobre seus problemas pessoais. Um casal terá uma gravidez. Cuidado com as perdas na rua.