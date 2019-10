Vila Mariana recebe feira de adoção com desfile de moda pet

No próximo sábado (5), a partir das 10h, a Anhanguera Vila Mariana promove o evento "Um dia de estimação – Vila Mariana PET solidário", uma ação gratuita e aberta ao público que reúne desfile de moda, feira de adoção e outras atividades.

No dia, o público acompanhará um desfile de "Moda Pet", com peças produzidas pelos alunos do curso de moda da instituição e apresentados pelos "modelos", animais resgatados do Cantinho do Chiquinho.

Além disso, estará disponível na unidade uma exposição com peças produzidas por mulheres imigrantes, que participam do Tramando Juntas, um projeto idealizado pelo Fab Moda e apoiado pela Anhanguera, que orienta e ajuda essas mulheres a se profissionalizarem e conseguirem gerir seus negócios no segmento da moda.

Na programação do evento, também estão previstas uma oficina prática de culinária pet, onde os participantes aprenderão a fazer biscoitos saudáveis para seus animais, uma oficina de confecção de peças para pets e um espaço destinado a recreação infantil. Na ocasião também haverá uma Feira de Adoção de animais organizada pela instituição em parceria com o Abrigo dos peludos.

Confira a programação:

Oficinas de ração natural – às 10h e às 12h

Oficina de confecção de peças para pets – das 10h às 14h

Desfile de moda de estimação – às 11h

Espaço Kids – das 10h às 16h

Feira de adoção – das 10h às 16

Reiki animal – das 10h ás 14h

Serviço

Um dia de estimação – Vila Mariana PET solidário"

Local: Faculdade Anhanguera da Vila Mariana

Endereço: Av. Afonso Celso, 235, Vila Mariana – SP

Horário: das 10h às 16h

Evento Gratuito