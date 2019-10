Detroit: Become Human ultrapassa marca de 3 milhões de unidades vendidas

O game Detroit: Become Human, desenvolvido pela Quantic Dream, já ultrapassou a marca de 3 milhões de unidades vendidas.

O número impressionante é referente as unidades comercializadas para o console PlayStation 4 (PS4) em todo o mundo.

A informação foi divulgado pela empresa no Twitter nesta quinta-feira (03-10). Confira postagem:

We are delighted to announce that Detroit: Become Human has now sold in excess of 3 million units on PS4 worldwide! pic.twitter.com/2qcdB2CaU3

— Detroit: Become Human (@Detroit_Game) October 3, 2019