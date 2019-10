Previsões para o Amor em 2020: mais compromissos, menos superficialidades

O que esperar para o Amor em 2020? Para avaliarmos qual será a energia para este ano, temos de olhar os movimentos de Vênus, planeta do amor e dos relacionamentos, e de Marte, que fala sobre atração e sobre nossos desejos sexuais. Por quais signos esses planetas passarão? Quando ficarão retrógrados? Que tipo de contatos farão com outros planetas?

Por outro lado, também podemos avaliar como será o amor de forma geral para 2020 olhando o mapa do próximo ano. Afinal, a premissa de qualquer Mapa Astral é a de que se soubermos o momento exato do início de algo, podemos prever seu desenrolar e seu fim.

Segundo esse mapa, às 00:00:00 do dia 1 de janeiro de 2020 temos Vênus em Aquário fazendo um lindo trígono com Juno, o asteroide que fala de compromisso e casamento, em Libra, signo dos relacionamentos. Esse posicionamento parece indicar que em 2020 estamos dispostos a nos relacionarmos de forma séria e a nos comprometermos, desde que a premissa fundamental da relação seja a amizade, a liberdade e o respeito à liberdade individual de cada um. Aqui não estamos falando necessariamente de relações abertas (embora com Vênus em Aquário isso não seja impossível!!!!), mas não estamos dispostos a renunciar a nossa liberdade ou identidade para isso. Afinal, que tipo de relacionamento é esse que obriga a nos perdermos em nome de estarmos com o outro?

Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Com vocês, o que Marte tem a dizer sobre o Amor em 2020!

Mas só com Vênus não temos a imagem completa. É preciso olhar Marte também, o planeta da ação, da atração e da sexualidade. Começamos o ano com Marte em Escorpião, signo que co-rege com Plutão, onde a energia de Marte ganha foco, força e concentração. Com Marte em Escorpião, superficialidades não nos preenchem. Queremos, e queremos tudo, queremos muito, sem exceções. E aqui temos um conflito, já que Vênus em Aquário quer com liberdade e Marte em Escorpião quer absoluta devoção.

Algumas manifestações possíveis para o desenrolar desses posicionamentos: Marte (a força que sai em busca do que deseja) poderá usar seu foco e estratégia para conseguir aquilo que Vênus está disposta a oferecer (devoção com liberdade). E uma vez que a conquiste, tentará exercer sua dominação para convertê-la (ou converter o relacionamento) naquilo que deseja. Ou ainda, podemos passar o ano com aquela sensação de que, embora estejamos comprometidos e bem na relação, falta paixão. Isso nos fará felizes por muito tempo? Difícil saber. Nem Escorpião nem Aquário costumam ceder. Outra possibilidade é que estejamos lutando por aquilo que queremos com muito mais paixão e até obsessão do que o necessário, e isso pode assustar o objeto de desejo.

Cinco planetas em Capricórnio pra começar o ano

A energia do ano é uma energia de seriedade e compromisso: abrimos 2020 com cinco planetas em Capricórnio, que é um signo que fala de obstinação, persistência e energia para lutar pelo que queremos por muito tempo. Fala também de que queremos mesmo o que quer que esteja em jogo: o outro, uma situação, um trabalho, uma mudança, o que for. E esses objetivos são respaldados pela visão estratégica e de longo prazo de Marte em Escorpião, mas podem ser demasiado invasivas para a Vênus em Aquário.

Talvez, o que esteja em jogo seja que estamos lutando para conquistar (Marte) muito mais do que estamos dispostos a dar (Vênus). Marte diz “eu vou lutar para ter absolutamente tudo de você – seu corpo, seus sentimentos, seu pensamento, sua alma”, enquanto Vênus diz: “mas eu quero te dar a minha amizade incondicional, desde que você jamais tente inibir a minha liberdade nem demande muito de mim”. Complicado.

Mas comecemos pelo começo. O ano de 2020 começa com Vênus a 14 graus de Aquário e termina com Vênus a 19 graus de Sagitário. Isso significa que apenas o signo de Capricórnio não será diretamente afetado pelo trânsito de Vênus, mas certamente receberá suas influências quando passar por Áries, Touro, Câncer, Virgem e Libra.

Já Marte abre o ano a 28 graus de Escorpião e fecha a 26 graus de Áries. O passo de Marte no céu é mais lento e por isso metade dos signos em 2020 não serão diretamente transitados por ele (Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e Libra), mas serão ativados quando Marte transitar os demais signos.

Considerando que o ano abre com uma conjunção entre dois planetas transpessoais pesados (Saturno e Plutão) em Capricórnio, o tema a ser trabalhado em todas as áreas da nossa vida este ano é a renovação. É preciso rever estruturas antigas e tradições (Saturno). Aquilo que já não estiver alinhado com a nossa realidade precisará ser demolido (Plutão) para que em dezembro, quando Júpiter e Saturno fizerem conjunção em Aquário, seja possível encontrar equilíbrio entre o novo e o velho, mas sobre novas bases. Aqui, parece que já fizemos a “limpeza” necessária das tradições que já não nos serviam como base ou suporte para crescimento, e que agora sim, com o que restou é possível crescer e expandir – gradualmente, progressivamente, mas, ainda assim, crescer.

Amor em 2020 não está no Ar com Vênus retrógrado

Nos primeiros três meses do ano, Vênus e Marte estarão em signos que fazem quadratura entre si: Aquário e Escorpião, Peixes e Sagitário, Áries e Capricórnio, Touro e Aquário, com breves momentos de sinergia entre eles. Entre 6 de março e 12 de maio, Marte e Vênus estarão em signos de elementos compatíveis. Primeiro, Touro e Capricórnio e depois Gêmeos e Aquário, indicando harmonia entre o nosso desejo e a nossa ação. Esse período favorecerá especialmente os signos de terra e ar.

Mas no dia 13 de maio, Vênus entra em movimento retrógrado, indicando um período em deveremos parar e reavaliar a quem e ao que damos valor. Esse NÃO é um período favorável para casar ou começar um novo relacionamento, porque pode haver confusões e demoras em questões envolvendo parcerias e relacionamentos. Vênus ficará retrógrado até 25 de junho, e seu período de sombra será até 29 de julho. Portanto, este NÃO é um período favorável para o amor de forma geral, especialmente para o signo de Gêmeos e os outros dois os signos mutáveis (Virgem e Sagitário).

Aliás, o período que vai de 14 de maio a 26 de junho será especialmente tenso para o amor e para os relacionamentos, já que Vênus não só estará retrógrado, mas estará também fazendo quadratura a Marte em Peixes. Existe um descompasso aqui entre o que queremos e como agimos para alcançar o que queremos. Ou existe um descompasso entre o que a gente quer e o que as circunstâncias nos permitem ter. Portanto, melhor evitar jogos e riscos amorosos durante esse período. Esta recomendação vale também para o período que vai de 8 de agosto a 6 de setembro, quando Vênus transitará Câncer e quando Marte estará em Áries, dois signos cuja energia não combinam porque Câncer é muito emotivo e Áries é ansioso e acelerado.

No dia 9 de setembro, Marte entra em movimento retrógrado a 28 graus de Áries, indicando um momento onde é preciso reavaliar nossos projetos, nossas ações e a forma como temos lutado para conseguir o que queremos. Aqui ficaremos menos assertivos e mais propensos a agir de forma atrapalhada se tentarmos teimosamente continuar “forçando” as situações a caminharem através das nossas investidas. Aceite o “pé no freio” obrigatório que nos impõe o momento, mas tente elaborar aquilo que ofende, machuca e ameaça, porque a tendência com Marte retrógrado é a internalização de raivas e rancores, o que nunca dá um resultado positivo. Esse período dura até 13 de novembro, mas a nossa ação não estará de todo normalizada até 2 de janeiro de 2021, que é quando acaba o período de sombra desta retrogradação.

Amor em 2020: fique atento aos períodos que pedem atenção

Nas datas listadas abaixo, é importante prestar atenção na forma como agimos para alcançar o que queremos – além do período de retrogradação de Marte:

Entre 26 e 28 de janeiro , Marte quadra Netuno: cuidado com autossabotagem e para não dar tiro no pé.

, Marte quadra Netuno: cuidado com autossabotagem e para não dar tiro no pé. Entre 6 e 8 de abril , Marte quadra Urano: a pressa é a inimiga da perfeição. Determine o que você pode perder antes de tomar riscos.

, Marte quadra Urano: a pressa é a inimiga da perfeição. Determine o que você pode perder antes de tomar riscos. Em 25/2, 11/5 e 26/6 Marte estará em aspecto tenso com os nodos: pare e pense antes de agir, porque a sua ação pode te afastar dos teus objetivos.

Marte estará em aspecto tenso com os nodos: pare e pense antes de agir, porque a sua ação pode te afastar dos teus objetivos. Em 4/8 e 19/10 , Marte quadra Júpiter, indicando que algo ficou pendente em alguma área da sua vida.

, Marte quadra Júpiter, indicando que algo ficou pendente em alguma área da sua vida. Em 24/8 e 29/9 , Marte quadra Saturno pedindo que você se pergunte quanta energia é necessário colocar sobre a pessoa ou situação para que as coisas avancem.

, Marte quadra Saturno pedindo que você se pergunte quanta energia é necessário colocar sobre a pessoa ou situação para que as coisas avancem. Em 9/10 e 23/12, Marte quadra Plutão pedindo que você não vá com tanta sede ao pote. Saiba quando continuar e quando parar.

De olho nas datas em que podemos passar por dificuldades envolvendo desejos

Os períodos que indicam dificuldades envolvendo os nossos desejos ou o que valorizamos (além do período de retrogradação de Vênus) são:

Nos dias 27/1, 2/6, 4/9, 9/11 : desejo e ação não estão alinhados. Que tal não ser tão indireto em sua ação? Talvez isso faça com que você perca de vista o objetivo.

: desejo e ação não estão alinhados. Que tal não ser tão indireto em sua ação? Talvez isso faça com que você perca de vista o objetivo. Nos dias 13/2, 20/10, 31/12 : o que você quer não é o melhor para você.

: o que você quer não é o melhor para você. Nos dias 23/2, 25/8, 16/11 : É possível crescer e expandir no amor e nos relacionamentos, mas não tanto quanto você deseja. Um passo de cada vez.

: É possível crescer e expandir no amor e nos relacionamentos, mas não tanto quanto você deseja. Um passo de cada vez. Nos dias 3/3, 2/9, 19/11 : Se você conseguir negociar e fazer concessões, ainda será possível sair ganhando na história.

: Se você conseguir negociar e fazer concessões, ainda será possível sair ganhando na história. Nos dias 8/8 : Algo inesperado pode acontecer no amor. Uma mudança? Um novo romance? Esteja preparado!

: Algo inesperado pode acontecer no amor. Uma mudança? Um novo romance? Esteja preparado! Nos dias 20/5, 27/7, 18/10, 30/12 : Muita ilusão, confusão, projeção. Se parece bom demais para ser verdade, é porque é.

: Muita ilusão, confusão, projeção. Se parece bom demais para ser verdade, é porque é. Nos dias 6/8 e 1/11 : Infelizmente, esses são dias que tendem a apresentar dores de amor.

: Infelizmente, esses são dias que tendem a apresentar dores de amor. Nos dias 30/8 e 15/11 : Uma grande paixão que te consome também é possível. Mas é isso que você quer? Pense sobre isso!

: Uma grande paixão que te consome também é possível. Mas é isso que você quer? Pense sobre isso! Nos dias 15/9 e 27/11: outro dia com tendência para eventos inesperados envolvendo aquilo que amamos, valorizamos ou queremos. Mas aqui a surpresa pode não ser desejada.

Marcia Fervienza