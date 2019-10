Os signos do zodíaco que não fazem boas escolhas no amor

Alguns signos do zodíaco podem não só ter o famoso “dedo podre” e tomar más decisões no amor, como também atrair relacionamentos complicados.

Confira se você faz parte desta lista:

Gêmeos

O geminiano nunca tem certeza do que deseja para um relacionamento e pode se deixar deslumbrar por pessoas que não são as melhores parceiras para ele. Ele é teimoso, não aceitará os alertas e conselhos do amigo e pode embarcar em muitos relacionamentos complicados durante a vida. Esta instabilidade pode atrair pessoas que também estão completamente indecisas.

Virgem

Poucos imaginam, mas o virginiano pode tomar péssimas decisões no amor. Como é muito crítico e sabe que ninguém nunca será perfeito para ele, este signo pode focar seu perfeccionismo em aspectos que não são importantes para um relacionamento verdadeiramente feliz ou até pensar que com o tempo conseguirá “mudar” algumas características do outro.

Libra

Mesmo que as circunstâncias da vida mostrem extremamente o contrário, o libriano gosta de pensar que sua vida amorosa é um universo perfeito e feliz. Quando realmente quer ter um futuro com alguém, pode cair no erro de tapar seus olhos para problemas graves da relação.

Peixes

Este signo se doa demais no amor e pode perdoar grandes falhas e defeitos. Apesar de essas características serem qualidades para muitos, também são uma porta de entrada para pessoas aproveitadoras. Sua síndrome de herói, de quem sempre consegue “salvar” uma pessoa ruim, também faz com que eles persistam nos relacionamentos errados.