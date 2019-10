Aplicativo WhatsApp terá novo recurso para os usuários muito em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha para oferecer suporte ao modo escuro (dark mode) nativo da Apple. O recurso foi disponibilizado junto com o novo iOS 13.

A nova versão do sistema operacional foi liberada mundialmente no mês passado para os aparelhos da empresa da maça.

Além de contribuir na redução do consumo de bateria do aparelho, o modo escuro também ajuda a reduzir a fadiga visual do usuário. Atualmente, o app ainda não tem suporte ao recurso.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a popular plataforma já trabalha na compatibilidade. No entanto, ainda não existe data oficial de liberação.

Yes. WhatsApp is working to support native iOS 13 dark mode, following an official documentation:https://t.co/1B0KYm0dHg Obviously no ETA. https://t.co/cB3bGv1Ahv — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 1, 2019

