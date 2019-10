Amazon lança versão da Alexa em português

A Amazon anuncia nesta quinta-feira o lançamento da Alexa, que agora fala português, no Brasil, esquentando a disputa pelo mercado de assistentes pessoais com a Google Assistente e a Siri, da Apple.

O serviço de voz da Amazon responde perguntas, toca música, conta piadas, controla luzes e câmeras compatíveis, traz resultados de jogos e fala a agenda do usuário.

Segundo Ricardo Garrido, gerente geral para Alexa no Brasil, o programa de treinamento para a assistente pessoal aprender português começou em dezembro do ano passado, com a participação de funcionários e clientes da Amazon. “A gente sabia que o desafio era muito mais do que ensinar a Alexa a falar português”, afirmou Garrido, citando a compreensão de diferenças regionais dentro do país, o uso de uma linguagem informal e a inserção de informações locais.

A Alexa chega ao Brasil integrado a três dispositivos: Amazon Echo, Echo Dot e Echo Show 5. Também virá integrada em televisores, fones de ouvido e outros dispositivos de empresas Intelbras, Bose, Sony e LG. Além disso, foram desenvolvidos serviços e conteúdo que podem ser acessados por meio da assistente pessoal, incluindo Uber, Bradesco, iFood, Cinemark e Turma da Mônica, entre outros.