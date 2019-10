PUBG MOBILE anuncia parceria com The Walking Dead

A Tencent Games e PUBG Corporation anunciaram, em conjunto com a rede AMC, uma parceria entre PUBG MOBILE e The Walking Dead.

De 1º de outubro até o começo de 2020, os jogadores poderão cruzar o campo de batalha na pele dos famosos heróis ou vilões da série. Os itens temáticos limitados incluem skins de personagens, de armas e de veículo, como:

Skin de Daryl Dixon

Skin de Rick Grimes

Skin de Negan

Skin de Michonne

Motocicleta do Daryl

Katana da Michonne

“Lucille”, o bastão de Negan

The Walking Dead, da AMC, é a mais nova marca famosa a fazer uma colaboração com PUBG MOBILE. Ao longo deste ano, outras campanhas também foram feitas com Resident Evil 2 e Godzilla: King of Monsters.

Com informações do PUBG MOBILE

