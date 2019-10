Versão beta do WhatsApp para Android revela novo recurso

Uma recente versão beta do aplicativo de mensagens WhatsApp, para sistema operacional Android, revela um novo recurso da popular plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app contará com o novidade Disappearing Messages (mensagens que desaparecem – em tradução livre).

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.275: what's new?

WhatsApp is working on new features. In this version there are hidden tracks about Disappearing Messages! ⏱ https://t.co/gZVACz3CMA

NOTE: The feature is under development and it will be visible in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 1, 2019