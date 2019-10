NASA divulga imagens inéditas do gigantesco asteroide Bennu

A Agência Especial Americana (NASA) divulgou imagens inéditas do gigantesco asteroide Bennu. Os arquivos foram compartilhados pela instituição no Twitter. Confira:

Grande rocha

A primeira imagem mostra uma ocorrência comum no asteróide Bennu – uma rocha menor situada no topo de uma grande.

O arquivo foi captado pela espaçonave OSIRIS-REx da NASA em 25 de julho, a uma distância de 0,7 km. Para a escala, a rocha situada no topo da pedra (centro) tem 0,8 m de comprimento.

Utterly mystified by everything going on here.

Image details: https://t.co/nFIwIz2Npl pic.twitter.com/v4V7vUUKr7

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 30, 2019