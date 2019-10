Com celular de tela dupla, Microsoft Surface apresenta nova linha de aparelhos tecnológicos

A Microsoft Surface apresentou nesta quarta-feira (02), em evento oficial em Nova York (EUA), a nova linha de aparelhos tecnológicos da marca. Foram divulgados 5 produtos: Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Earbuds, Surface Neo e Surface Duo. Confira:

Surface Laptop 3

Agora disponível em dois tamanhos, o Surface Laptop 3 é duas vezes mais rápido com o mesmo design fino. Atualizado com o processador Intel Core de 10ª geração, o Surface Laptop 3 de 13,5” também chega em novas cores.

O Surface Pro 3 15” tem uma tela maior e desempenho gráfico integrado com o novo processador AMD Ryzen Surface Edition. Ele ainda chega com um trackpad de vidro 20% maior, USB-A e USB-C e carregamento rápido.

Segundo a marca, câmeras frontais aprimoradas, alto-falantes OmniSonic e microfones de estúdio remotos duplos proporcionam som e áudio nítidos. O Surface Laptop 3 13″ começa em US$ 999 e o Laptop 3 15″ em US $ 1199, no mercado americano.

Surface Pro 7 e Surface Pro X

O Surface Pro 7 e Surface Pro X também foram apresentados nesta quarta-feira. Redesenhado de dentro para fora, o Surface Pro 7 agora é duas vezes mais rápido com um Processador Intel Core de 10ª geração, USB-A, USB-C e uma bateria de longa duração.

Com 5,33 mm, o Surface Pro X é mais fino, mais leve e mais poderoso. O novo processador Microsoft SQ1, assinado em código com a Qualcomm, oferece 2 teraflops de capacidade de processamento gráfico. O Surface Pro 7 começa em US$ 749 e o Pro X em US$ 999 (mercado americano).

Surface Earbuds

Apresentando um novo ajuste, os Surface Earbuds oferecem controles intuitivos de toque e voz para músicas, chamadas e muito mais.

A integração sem tela com o Office 365 também permite acessar o calendário e o email do Outlook por meio da voz (nos EUA). Valor no mercado americano: US$ 249.

Surface Neo

Já o Surface Neo é um dispositivo de tela dupla desenvolvido para produtividade. No formato de um tablet dobrável, ele tem uma dobradiça de 360 graus de atrito total que conecta duas telas de 9”, permitindo que o Surface Neo se adapte a qualquer postura. Ao abri-lo, você tem uma tela grande de 13”.

Surface Duo

A Microsoft também anunciou um telefone celular de duas telas, dobrável e com Android. O Surface Duo será lançado no final de 2020.

Ela não foi muito generosa com o fornecimento de informações sobre as especificações técnicas, no entanto, foi revelado que o aparelho terá processador Qualcomm Snapdragon 855.

Ainda segundo a marca, ele possui duas telas de 5,6 polegadas que formam uma maior. Confira o novo aparelho:

Reprodução

