Aorus leva à Brasil Game Show 2019 o 1º monitor tático do mundo

A fabricante Aorus leva à Brasil Game Show (BGS 2019), que acontece de 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo, o 1º monitor tático do mundo.

Feito em parceria com a GIGABYTE Technology Co. Ltd, o AORUS AD27QD foi pensado para jogos de FPS – os famosos shooters – e oferece funções específicas para este gênero, como estabilizador de mira, noise cancelling, equalizador de preto e muitas outras tecnologias que ajudam o jogador a vencer a batalha.

Vencedor do prêmio Computex 2019, do Best Choice Award, o AD27QD acumula uma série de avanços tecnológicoS. Com resolução de 2560×1440 e taxa de atualização de 144hz, ele possibilita o dobro da qualidade do Full HD para filmes e jogos.

O aparelho possui uma das melhores velocidades de resposta entre os monitores gamers, de apenas 1ms. O AD27QD ainda usa uma série de inovações para dar mais vida aos jogos, como uma tecnologia de cor de 10Bits IPS e um display HDR com cores mais dinâmicas e precisas. E o público poderá testar essa tecnologia em primeira mão na Arena Aorus.

Drive de SSD na BGS 2019

Outro destaque da AORUS para a BGS 2019 é o SSD AORUS NVMe Gen 4, o drive de SSD mais veloz do mundo. Ele aproveita ao máximo a tecnologia PCIe 4.0 disponível nas novas placas-mãe e processadores, possibilitando um aumento de até 40% no desempenho comparado a tecnologias anteriores.

