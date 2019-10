Telescópio Spitzer registra impressionante região estrelada repleta de bolhas cósmicas

O Telescópio Spitzer da Agência Espacial Americana (NASA) registrou uma impressionante região estrelada repleta de bolhas cósmicas. A informação foi compartilhada nesta semana no site oficial da NASA.

Segundo a agência, a imagem infravermelha mostra uma nuvem de gás e poeira cheia de bolhas, que são infladas pelo vento e pela radiação de jovens estrelas massivas. Cada bolha é preenchida com centenas a milhares de estrelas, que se formam a partir de densas nuvens de gás e poeira.

Estima-se que as bolhas tenham de 10 a 30 anos-luz de diâmetro. No entanto, a determinação do tamanho exato das bolhas individuais pode ser difícil.

Fluxos de partículas emitidas pelas estrelas, chamados ventos estelares, bem como a pressão da luz que as estrelas produzem, podem empurrar o material circundante para fora, às vezes criando um perímetro distinto.

A região ativa de formação estelar está localizada dentro da Via Láctea, na constelação de Aquila. Outros arquivos também foram captados e estão disponíveis no site da NASA. Confira:

Cosmic bubbles in the Milky Way! 🌌 This @NASAspitzer image shows a cloud of dust and gas filled with bubbles 10 to 30 light-years across, each containing hundreds of thousands of stars.

📍Click through for an annotated version pinpointing where they are: https://t.co/GvRoIrKFPb pic.twitter.com/MRzOB7HWD4

— NASA (@NASA) September 30, 2019